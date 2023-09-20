探索宇宙的早期：觀測宇宙學與電波實驗

麥基爾大學物理學副教授 Cynthia Jiang 一直熱衷於用手工作。 這種熱情使她進入了觀測宇宙學領域，透過收集宇宙早期的數據來研究宇宙的起源和發展。

蔣在研究生申請過程中參觀了加州理工學院的一個實驗室，開始了她的觀測宇宙學之旅。 她立即​​被真空設備和低溫恆溫器迷住了，並知道自己想從事這個領域。 完成博士學位後，她加入了普朗克望遠鏡的科學團隊，研究宇宙微波背景（CMB）。 然而，蔣希望致力於製造自己的樂器。

在考慮下一步的同時，蔣在南極度過了一年，擔任南極望遠鏡的過冬科學家。 在那裡期間，她對宇宙無線電波產生了興趣，並從研究宇宙微波轉向了宇宙無線電波。 蔣現在專注於建造、部署和操作能夠探測早期宇宙關鍵時代（特別是黑暗時代和宇宙黎明）無線電訊號的儀器。

黑暗時代是指宇宙主要由中性氫氣組成的時代。 當第一批恆星形成時，宇宙黎明發生得稍晚。 這些時代的觀察具有挑戰性，需要研究人員前往地球上的偏遠地區，以盡量減少來自宇宙其他部分的干擾。

蔣手工製作的儀器旨在捕捉第一個宇宙日出和之前的黑暗時代的光線。 目前，只有一個名為 EDGES 的團隊報告了宇宙黎明時代的潛在觀測結果，但他們的結果仍需要其他儀器的證實或反駁。

在接受廣達採訪時，蔣討論了她在南極的經歷、她在觀測宇宙學方面工作的具體情況，以及透過科學研究解開謎團的興奮。

定義：

觀測宇宙學： 透過收集和分析觀測資料來研究宇宙的起源、結構和演化。

宇宙微波背景輻射 (CMB)： 來自大爆炸的遺跡輻射，用於研究早期宇宙。

宇宙黑暗時代： 早期宇宙的一個時期，當時宇宙主要由中性氫氣組成，導致天空沒有恆星和星系的黑暗。

宇宙黎明： 第一批恆星開始形成的時代，標誌著黑暗時代的結束。 這些早期恆星與當今宇宙中觀察到的恆星不同。

21公分線： 氫原子發射的特定無線電波長，可用來研究宇宙歷史的不同時期。

來源：

來源：廣達雜誌

圖片來源：Unsplash