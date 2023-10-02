《經濟學人》發起太空經濟高峰會

《經濟學人》將於 11 月 12 日至 100 日在加州洛杉磯舉辦首屆太空經濟高峰會。 此次峰會旨在強調天基經濟所能提供的潛力和機會。 這項活動將有來自航太工業等各個領域的 60 多名演講者參加，他們將在 XNUMX 多場會議中分享他們對新的地外經濟的想法。

峰會將討論的主題包括航太永續性、太空碎片減緩、在軌製造、地球觀測以及長期太空商業化和探索。 其目標是鼓勵合作和創新，以推動航太工業並充分發揮新航太經濟的潛力。

峰會上的一些著名演講者包括 Rocket Lab 總裁兼執行長 Peter Beck； Laurie Leshin 博士，美國太空總署噴射推進實驗室主任； 英國皇家天文學家馬丁·里斯爵士； 美國太空司令部約翰·E·肖中將； 迪倫泰勒 (Dylan Taylor)，Voyager Space 董事長兼執行長。

太空經濟高峰會將為商業和政府太空領域的領導者提供一個齊聚一堂、分享想法的平台。 與會者將獲得切實可行的見解，以幫助加速太空經濟的創新。

「今天，太空是每個人的事。 該行業的快速擴張為所有行業提供了巨大的合作機會。」《經濟學人》貿易、技術、行業活動策劃主管 Helen Ponsford 說。 “我們很高興太空經濟高峰會將促進有關實現新太空全部潛力的關鍵對話。”

如欲了解更多資訊及報名詳情，請造訪航太經濟高峰會官方網站。

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來源：

- 經濟學家

– 太空經濟高峰會官方網站