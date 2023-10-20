科羅拉多大學博爾德分校對科羅拉多州的經濟影響達 4.3 億美元

科羅拉多大學博爾德分校利茲商學院商業研究部進行的一項新研究顯示，該大學對整個科羅拉多州產生了重大的經濟影響，在 4.3-2022 財年總計達到 23 億美元。 這比前一年的 3.3 億美元有所增加。

該研究分析了影響科羅拉多大學博爾德分校經濟影響的各種因素。 該大學共有 19,189 名教職員工和學生，薪資和福利支出總計 1.1 億美元。 這項就業創造了 1.8 億美元的直接經濟影響，不僅包括工資，還包括大學在當地供應商的商品和服務上的支出。

此外，CU Boulder 因研究和技術轉移而產生的間接和誘發影響促進了公司發展和創造就業機會，總影響達到 2.5 億美元。 通貨膨脹、勞動力費用增加以及數據品質的提高以及分配給科羅拉多州的更詳細的支出等因素導致了經濟影響的增加。 科羅拉多大學博爾德分校作為博爾德大都會區統計區最大的經濟貢獻者的地位也表明了其對當地經濟的重要性。

此外，研究發現，科羅拉多大學博爾德分校的研究支出達 643 億美元，帶來的經濟貢獻為 1.2 億美元。 該大學的非本地學生和訪客在該州的支出達到 777 億美元，包括租金、雜貨、交通、兒童保育、娛樂和醫療保健費用。

科羅拉多大學博爾德分校本財年的直接支出估計為 700 億美元，其中包括建築項目的預算成本。 值得注意的是，赫爾姆斯藝術與科學學院和瑪麗·裡彭戶外劇院改造計畫是科羅拉多大學博爾德分校最大的計畫之一。

考慮到科羅拉多大學系統所有校區和附屬醫院的整體經濟影響，17.2-2022 財年整個州的總影響達到令人印象深刻的23 億美元，支持了總共98,175 個工作崗位，主要集中在丹佛市博爾德市和科羅拉多斯普林斯大都會區。

值得注意的是，該研究並未包括校友、退休人員、體育或技術轉移的影響。 然而，這些發現凸顯了科羅拉多大學博爾德分校對該州經濟和整體生活品質的重大貢獻。

來源：

– 科羅拉多大學博爾德分校利茲商學院商業研究部