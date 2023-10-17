蚯蚓對土壤風化的影響

在最近的一項研究中，史丹佛大學的研究人員研究了蚯蚓在土壤風化過程中的作用。 蚯蚓以其分解有機物質和沈積物顆粒的能力而聞名，這使得它們對園藝和堆肥很有價值。 史丹佛大學土壤科學博士生 Adrian Wackett 表示，蚯蚓會消耗土壤顆粒，並將最大的顆粒保留在砂囊中，有助於土壤的分解和養分的釋放。

然而，雖然蚯蚓在受控環境中可能是有益的，但當它們被引入自然生態系統時可能會構成威脅。 它們的活動會影響土壤過程，例如有機質和養分的保留，以及水的滲透和化學反應。 此外，蚯蚓透過分解有機物質並將二氧化碳釋放到大氣中來促進二氧化碳循環。

研究小組在波多黎各的雲蓋國家森林進行了研究，研究了蚯蚓所在土柱內沉積物尺寸的變化。 他們發現，有蚯蚓挖洞的區域的中位數粒徑較小，這顯示對土壤質地有顯著影響。 事實上，蠕蟲生物擾動區的石英顆粒比沒有蠕蟲活動的石英顆粒小了近 50%。

這項研究是第一個調查蠕蟲引起的原位土壤中二氧化矽分解的研究。 研究人員估計，蚯蚓對雲蓋土壤總風化的貢獻約為 2%。 然而，這被認為是保守的估計，因為蚯蚓可能是比最初認為的更重要的風化機制。

蚯蚓擴散到新的領地會導致風化率增加。 人們觀察到蚯蚓滲入了歷史上沒有蠕蟲的北緯森林。 研究團隊研究了阿拉斯加、明尼蘇達州、芬蘭和瑞典的土壤剖面，並觀察了蚯蚓最近入侵地區中值粒徑的變化。

雖然單一蚯蚓可能會造成微小的變化，但蚯蚓活動對土壤風化的累積影響是巨大的。 了解蚯蚓對土壤風化動態的影響對於預測和管理各種生態系中的土壤過程至關重要。

資源：

– 簡報：[提交後新增連結]

– 美國地質學會提供

引文：

Phys.org。 （2023 年 17 月 XNUMX 日）。 蚯蚓效應：揭示土壤風化動力學。 檢索自[提交時新增的連結]