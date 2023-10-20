古代熔岩中發現的神秘元素引發了地核洩漏理論

科學家在古代熔岩中檢測到一種神秘元素後有了一個令人費解的發現，從而得出了地球核心正在洩漏的理論。 一項針對加拿大北極群島巴芬島 62 萬年前熔岩流的研究發現，氦 3 的含量異常高，這是一種與地球內部運作有關的稀有同位素。 這項研究結果發表在《自然》雜誌上，引發了研究人員和專家的激烈爭論。

該研究小組由伍茲霍爾海洋研究所和加州理工學院的地球化學家組成，收集了巴芬島古代熔岩流的讀數。 他們發現，這片大陸含有最高比例的氦 3、氦 4 和陸地火山岩中發現的另一種同位素。 這引起了相當大的關注，因為在非天文地點發現如此高含量的氦 3 意義重大。

Hel-3 由於其性質而極為罕見。 一旦到達表面，它就會逃逸到大氣層並消散到太空中。 因此，如果在地表發現了氦3，它很可能起源於地核。 這項發現可能會提供地核材料的物理例子，挑戰先前地球核心被密封的認識。

這項發現的影響是巨大的。 如果能夠確定材料確實從核心洩漏，科學家就可以以以前不可能的方式研究核心材料。 原始氦 3 的存在可能蘊藏著有關我們星球形成的秘密，而這些秘密無法透過其他方式獲得。 這項發現表明，地球深處比以前意識到的更加動態，顛覆了地球核心和其他層之間地球化學隔離的傳統觀念。

伍茲霍爾海洋研究所的地球化學家福雷斯特·霍頓稱這一發現“令人興奮”，並強調還有很多工作要做。 這項研究提出的問題多於它所回答的問題，為研究地核開闢了新的途徑。 發表在《自然》雜誌上的科學家報告提供了堆芯洩漏的進一步證據。

總體而言，這項突破性的發現挑戰了對地核的現有知識，並為科學家以前所未有的方式探索地核材料提供了機會。 這項研究的意義可能會徹底改變我們對地球形成和動力學的理解。

來源：

– 愛爾蘭太陽報（未提供網址）

– 自然（期刊）