地球大氣層對尋找宇宙生命的影響

在天體生物學領域，科學家經常將地球視為了解宇宙中生命可能性的模板。 與地球相似的行星，即在宜居性和大氣成分方面與我們的行星相似的行星，特別令人感興趣。 然而，隨著時間的推移，地球的大氣層發生了巨大的演變，因此有必要了解其過去，以便更好地尋找其他行星上的生命跡象。

顯生宙跨越了過去五億年，在地球大氣層的演化和各種物種的出現中發揮了至關重要的作用。 這段時期氧氣含量增加，動物、陸生植物和恐龍發育。 然而，目前用於尋找系外行星生命跡象的方法並沒有考慮到地球大氣層隨時間的變化。

為了彌補這一差距，康乃爾大學的一組研究人員模擬了顯生宙時期的地球大氣層。 該團隊由麗貝卡·佩恩（Rebecca Payne）和麗莎·卡爾滕內格（Lisa Kaltenegger）領導，旨在提供一種用於規劃和解釋系外行星大氣觀測的工具。 透過了解不同時期地球大氣層的組成，天文學家可以更好地識別尋找生命的有希望的目標。

目前，在能夠直接從系外行星大氣獲取光譜的先進望遠鏡的幫助下，系外行星的研究正在從發現過渡到表徵。 透過直接成像和透射光譜分析等技術，天文學家可以收集有關係外行星大氣成分的重要數據。 即將推出的詹姆斯韋伯太空望遠鏡預計將提供更詳細的資訊。

儘管已經發現並描述了許多系外行星的特徵，但在大氣演化的不同階段缺乏與地球類似的行星。 顯生宙尤其令人感興趣，因為它在陸地生命中取得了重大發展。 透過模擬行星大氣層產生的透射光譜，研究人員可以確定其成分和生命跡象的存在。

了解地球大氣層的演化可以為指導在系外行星上尋找生命提供有價值的見解。 透過識別大氣發展不同階段的地球類似物，科學家可以縮小尋找外星生命的潛在目標範圍。

來源：

– 「類地系外行星的氧氣賞金：顯生宙的地球光譜」 – 麗貝卡·佩恩和麗莎·卡爾滕內格

– 今日宇宙