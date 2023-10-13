應對影響：日食將如何測試電網

本文探討了即將到來的日環食及其對美國電網的潛在影響。 隨著日食將經過包括加州和德州在內的幾個主要太陽能熱點，電網營運商正在為太陽能發電量大幅下降做好準備，這可能會給滿足電力需求帶來挑戰。

自 2017 年上次日食以來，太陽能在美國能源結構中的主導地位已顯著增強。 例如，加州的太陽能發電能力增加了一倍，現在太陽能可以滿足該州一半以上的中午需求。 因此，日食期間太陽能輸出的減少可能對電網構成重大考驗。

根據電網營運商估計，該國超過三分之一的太陽能發電能力可能在日食期間的某個時刻無法使用，這可能會影響約 20 萬戶家庭的供電能力。 電網營運商面臨雙重挑戰：尋找替代能源來填補日食期間的電力缺口，並在日食結束後平穩增加太陽能發電。

加州和德州的電網營運商已經為這次事件做好了數月的準備，這次日食將對這兩個州產生重大影響。 為了應對減少的太陽能輸出，營運商可能需要依靠在當天早些時候啟動天然氣發電廠並利用過夜充電的電網規模電池。 然而，日食結束後發電量的快速增加帶來了另一個挑戰，因為升溫速率將超過正常水平。

儘管面臨這些挑戰，電網官員對他們的準備充滿信心，並相信電網已做好應對日食的充分準備。 發電廠之間的協調以及利用鄰國替代資源的能力為管理日食影響提供了一定的靈活性。 然而，擁有自己的孤立電網的德州在處理太陽能輸出損失方面可能面臨獨特的挑戰。

除了對太陽能的影響外，日食預計還會產生二次影響，例如氣溫下降和空氣湍流減少。 這些因素也可能影響風力發電。 儘管如此，電網營運商樂觀地認為他們能夠應對日食帶來的挑戰並保持穩定的電力供應。

來源：

– 加州獨立系統營運商 (Caiso)

– 愛迪生電機研究所 (EEI)

– 美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA)