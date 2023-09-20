老鼠能學會一首新歌嗎？

多年來，研究人員認為老鼠的歌曲是本能的、固定的。 然而，2012年，杜克大學的一群神經生物學家進行了一項實驗來檢驗這個假設。 研究人員透過手術使五隻老鼠失聰，並將它們的歌曲與聽力正常的老鼠的歌曲進行比較。 他們發現，聾鼠的歌曲變得退化且無法識別，這表明聽到自己和他人的聲音對於老鼠的歌曲至關重要。

這個實驗為語言的起源提供了線索，長期以來，語言一直被認為是「科學中最難的問題」。 雖然在鳴禽和鯨魚等物種中觀察到聲音學習，但科學家認為這些能力與人類語言無關。 小鼠發聲學習的發現表明，語言批判能力可能存在於一個連續體中。

其他發現進一步模糊了人類和動物溝通之間的界線。 能夠產生聲音並對聲音做出反應的海龜、能夠聽到健康珊瑚礁聲音的珊瑚幼蟲以及能夠探測聲音的植物都已被研究過。 這些發現表明，可以在非人類聲音中找到意圖和意義，表明語言中基於規則的結構的出現。

幾個世紀以來，語言一直被視為人類的獨特特徵，使我們有別於其他物種。 這種信念證明了我們對動物的統治是合理的，並使語言的演化成為一個謎。 然而，語言學、生物學和認知科學領域的專家現在懷疑，語言可能具有跨物種的共享成分，從而揭示了動物的內心生活和我們自己的進化歷史。

資料來源：《紐約時報》

定義：

– 聲音學習：透過模仿和練習學習和發出聲音的能力。

– 超音波圖：聲音的視覺表示，顯示不同成分的頻率和強度。

– 神經生物學家：研究神經系統及其與行為關係的科學家。

– 鯨豚：海洋哺乳動物，包括海豚和鯨魚。

– 鰭足類：海洋哺乳動物，包括海豹和海獅。

– 前腦：大腦的前部，負責高階認知功能。

– 水下陸橋：由於海平面上升而處於水下的兩塊陸地之間的陸地連接。