空氣中灰塵的增加引起人們對氣候變遷的擔憂

根據聯合國世界氣象組織 (WMO) 的數據，2022 年世界空氣中的灰塵量將進一步惡化。 該組織呼籲進一步研究氣候變遷與沙塵暴熱點增加之間的關聯。 沙塵增加的原因是非洲中西部、阿拉伯半島、伊朗高原和中國西北部等地區的排放量增加。

世界氣象組織主席佩特里‧塔拉斯強調，人類活動正在影響沙塵暴。 氣溫升高、乾旱和蒸發增加導致土壤濕度降低，再加上土地管理不善，導致沙塵暴更頻繁。 世界氣象組織年度報告分析了沙塵暴的發生和危險，強調了其對社會的影響。

報告顯示，2022年全球塵埃表面年平均濃度略高於2021年。2021年這一數字為每立方公尺13.5微克，而2022年則升至每立方公尺13.8微克。 乍得的博德勒地區記錄了最高的年平均灰塵表面濃度估計值，範圍為每立方公尺 900 至 1,200 微克。 在南半球，澳洲中部和南非西海岸的濃度最高，為每立方公尺200至300微克。

沙塵暴具有深遠的影響，導致天空變暗和空氣品質下降。 報告稱，每年約有2,000億噸灰塵進入大氣，影響經濟、生態系統、天氣和氣候，甚至影響數千公里以外的地區。 雖然自然過程發揮了一定作用，但不良的水和土地管理也發揮了重要作用。

該公報強調了2022年發生的三起重大事件，其中包括來自北非的西班牙和葡萄牙上空的“異常沙塵爆發”，其超出了歐盟空氣品質規定。 中東地區又發生嚴重沙塵暴，導致該地區能見度降低。 此外，美國東部農田沙塵暴影響了農業活動。

塔拉斯強調了解決沙塵暴對健康、交通和農業影響的重要性。 該公報呼籲進一步研究沙塵暴與氣候變遷之間的聯繫，因為這一領域在很大程度上仍未被探索。 世界氣象組織的目標是在四年內在全球建立天氣災害預警系統，以減輕包括沙塵暴在內的氣候變遷日益惡化的影響。