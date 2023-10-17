新研究顯示捕鯨活動在 20 世紀消滅了大部分北太平洋東部長鬚鯨

根據加州大學洛杉磯分校生物學家進行的一項新研究，北太平洋東部長鬚鯨繁殖族群的 99% 在 20 世紀因捕鯨活動而大量減少。 這個數字明顯高於先前的估計，凸顯了人類活動對環境影響的嚴重性。 雖然先前的研究依賴捕鯨記錄或粒線體 DNA，但這項研究利用整個基因組來全面了解剩餘長鬚鯨的當前大小和遺傳多樣性。

20 世紀的工業捕鯨導致長鬚鯨數量幾乎滅絕，特別是在北太平洋東部。 這與 19 世紀形成鮮明對比，當時大多數鯨魚物種都因捕鯨活動而遭到毀滅性打擊，但藍鯨和長鬚鯨等體型較大的物種卻相對毫髮無傷地生存了下來。

加州大學洛杉磯分校生物學家進行的研究具有挑戰性，因為從活鯨身上取得 DNA 樣本已被證明是困難的。 然而，該研究對 50 頭鯨魚進行了分析，其中包括來自加州灣的長鬚鯨，這些鯨魚不是捕鯨者的目標，而是屬於一個小型、孤立的群體。

研究結果顯示，加州灣的長鬚鯨在大約 16,000 年前發生了分化，維持了約 114 頭成年繁殖者的數量。 相較之下，北太平洋東部的人口數量龐大且相互關聯，直到 20 世紀的捕鯨活動導致數量在 24,000 至 305 年間從 26 頭災難性地減少到只有 52 頭。

儘管數量大幅減少，但如果採取適當的保護措施，北太平洋東部剩餘長鬚鯨的遺傳多樣性仍然足以恢復。 然而，維持當前的保護並應對氣候變遷和船舶撞擊等外部威脅對於這些鯨魚族群的持續恢復至關重要。

這項研究是為紀念已故加州大學洛杉磯分校教授羅伯特·韋恩而進行的，代表著在了解長鬚鯨所面臨的挑戰方面向前邁出了關鍵的一步。 隨著計算模型的改進，納入氣候變遷等因素對於評估滅絕風險和製定有效的保護策略至關重要。

概要：

一項新研究表明，20 世紀的捕鯨活動導致北太平洋東部長鬚鯨繁殖族群中 99% 幾近滅絕。 這項研究由加州大學洛杉磯分校的生物學家進行，利用整個基因組來全面了解剩餘鯨魚的當前大小和遺傳多樣性。 雖然東北太平洋長鬚鯨族群可以透過保育措施恢復，但維持保育和應對外部威脅對於它們的生存至關重要。 該研究強調了人類活動對環境的破壞性影響，並強調了開發計算模型來評估滅絕風險和為保護策略提供資訊的重要性。

定義：

– 遺傳多樣性：特定物種或族群內基因的多樣性。

– 粒線體 DNA：位於細胞粒線體中的遺傳物質，僅從母親遺傳，通常用於遺傳學研究。

– 捕鯨：為了取得鯨肉、鯨油或其他產品而捕殺鯨魚的行為。

– 工業捕鯨：因商業目的大規模捕鯨。

– 基因組：生物體中完整的遺傳物質集。

來源：

– 發表在《自然通訊》上的研究

– 加州大學洛杉磯分校生物學家進行的研究