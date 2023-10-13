新行星的誕生：觀察行星碰撞的餘輝

天文學家可能探測到兩顆巨行星大規模碰撞的後果，這種現象可能會導致新行星的誕生。 這次觀測提供了一個難得的機會來即時見證行星的誕生，並揭示行星形成的過程。

2021 年 1,800 月，天文學家注意到距離地球約 21 光年的一顆類太陽恆星出現了一個不尋常的閃爍。 這顆名為 ASASSN-XNUMXqj 的恆星在幾個月內表現出可見光的變化，有時幾乎消失，然後恢復到原來的亮度。 這種變暗現象通常歸因於恆星和地球之間通過的物質。

然而，一位名叫Arttu Sainio的業餘天文學家指出了一個重要的觀察。 他指出，在恆星變暗之前兩年半，其所在位置發出的紅外光增加了約 4%。 這就提出了這樣的問題：這兩組觀測結果是否相關以及 ASASSN-21qj 周圍可能發生什麼。

在《自然》雜誌上發表的一項研究中，研究人員提出，這些觀察結果可以用兩顆行星之間的災難性碰撞來解釋。 巨大的撞擊在行星形成中發揮著至關重要的作用，決定了它們的大小、成分、熱狀態和軌道模式。 雖然此類碰撞被認為是太陽系中各種現象的原因，但銀河系中正在進行的巨大撞擊的直接證據卻很少。

研究人員表示，碰撞在最初的幾個小時內釋放的能量比恆星本身釋放的能量還要多。 這次撞擊會產生比原來行星大得多的熾熱發光物質，這解釋了美國太空總署 WISE 太空望遠鏡觀察到的紅外線增亮現象。 碰撞產生的膨脹行星體將需要數百萬年的時間來冷卻和收縮，最終形成一顆新的行星。

碰撞還將碎片噴射到恆星周圍的不同軌道上，其中一部分蒸發並形成由微小冰和岩石晶體組成的雲。 這種塊狀物質雲阻擋了來自恆星的可見光，導致不穩定的變暗。 研究人員推測，這次碰撞涉及兩個富含冰的類海王星世界。

研究這個恆星系統可以為行星形成過程提供有價值的見解。 研究人員估計，撞擊後的物體一定是地球大小的數百倍，這表明碰撞的行星的質量是地球的幾倍，大小可能與天王星和海王星相似。 撞擊後物體的溫度估計約為 700°C，表示存在低沸點元素，例如水。

使用美國太空總署 JWST 等望遠鏡進行的進一步觀測將使科學家能夠檢查碎片雲，確定顆粒大小和成分，研究撞擊後物體的化學成分，並追蹤其冷卻過程。 這項長期觀測將使研究人員能夠見證該系統的演化，並擴大我們對巨大撞擊和行星系統的理解。

總之，行星碰撞的探測以及隨後新行星的形成為即時見證世界的誕生提供了獨特的機會。 這些觀測結果將有助於我們了解行星形成過程，並為行星系統的動力學提供有價值的見解。

來源：

– 原文：The Conversation（知識共享授權）

– 圖片：Pixabay