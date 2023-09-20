德州州立公園令人興奮的日環食觀賞機會

德州州立公園正準備為 14 月 XNUMX 日在德州上空可見的日環食提供絕佳的觀賞機會。 由於預計活動很受歡迎，當天進入州立公園的人員將僅限於那些預先購買了一日通行證或露營許可證的人。 需要注意的是，州立公園通行證並不能保證進入，因此建議盡快預訂露營地或一日通行證以確保您的位置。

日環食將從米德蘭/敖德薩經過德克薩斯州到科珀斯克里斯蒂，沿途有 10 個德克薩斯州立公園。 當太陽、月亮和地球在太空中對齊時，就會發生日食。 在日環食期間，月亮看起來比太陽稍小，在天空中產生火環的錯覺。 20 月 14 日上午 11 點 40 分左右，月亮將開始遮擋太陽，上午 XNUMX 點 XNUMX 分左右，德克薩斯州和新墨西哥州邊境將看到火環。

然後日全食將向東南方向穿過該州，全食的持續時間根據有利位置而變化。 距離日食的路徑越近，享受火環的時間就越長。 建議提前到達並晚點到達公園，因為來自全州和全國的遊客可能會造成交通延誤。 確保攜帶足夠的食物、水和燃料，以防出現任何不可預見的延誤。

在德克薩斯州立公園觀看日食時，為了安全起見，請務必將車停在指定區域並遠離道路。 如有必要，公園工作人員將指導遊客在人行道外停車的位置。 此外，公園在日食之前或之後提供由護林員主導的活動，因此建議參加這些內容豐富且具有教育意義的活動。

不要錯過這個在德州州立公園目睹日環食的獨特而令人興奮的機會。 儘早預訂和準備，以確保難忘的體驗。

來源：

– 德州公園和野生動物部門 (TPWD)