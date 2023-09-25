阿波羅 1 號災難中的恐怖音頻再現

1 年 27 月 1967 日發生的阿波羅 1 號災難仍然是太空探索史上最臭名昭著的悲劇之一。 在例行訓練演習中，阿波羅XNUMX 號太空艙的駕駛艙發生火災，造成三名NASA 太空人死亡：維吉爾·I·「格斯」·格里森、愛德華·H·懷特和羅傑·B·查菲。 最近，記錄災難發生前可怕時刻的錄音重新出現，為這場悲劇事件提供了新的線索。

據稱，格里森在事件發生前對太空船的設計和安全性表示擔憂。 就在火災爆發前，工作人員拍了一張照片，照片中他們似乎正在鞠躬祈禱。 音訊中可以聽到查菲的聲音驚呼：「駕駛艙著火了。 我們出去吧。 我們正在燃燒。” 隨後的痛苦尖叫生動地描繪了他們所經歷的恐怖。

據信，火災是從其中一個座位下方開始的，密封嚴密的艙口使太空人很難逃脫。 儘管地勤人員做出了努力，也勇敢地嘗試打開艙門，但濃煙和酷熱使機組人員無法及時獲救。

這起毀滅性事件發生在冷戰期間，就連美國的對手莫斯科也對這起悲劇表示深切哀悼。 遺憾的是，這並不是一年中這個時候發生的唯一一場航太事故。 幾十年後，挑戰者號太空梭和哥倫比亞號太空梭在一月和二月都發生了災難，奪走了更多勇敢的太空人的生命。

為了紀念在執行任務中喪生的太空人，美國太空總署每年都會舉行儀式。 2021 年，佛羅裡達州甘迺迪太空中心在其遊客中心推出了新的阿波羅 1 號任務紀念活動，紀念這些犧牲英雄的勇氣和犧牲。

來源：

– 美國鏡報

– 太空網