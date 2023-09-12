吸收星系：光吸收的新發現

宇宙黎明中心的天文學家利用哈勃太空望遠鏡取得了突破性的發現，發現了一個只能通過其吸收而不是發射的光來觀察的星系。 這個星系位於近 11 億年前，是一個早期星系群的一部分，該星係後來可能類似於我們自己的本星系群。

通常，星係是通過它們發射或反射的光來探測的。 然而，如果一個星系位於更遠、更明亮的光源的視線範圍內，它就會吸收該光源的一些光。 這種吸收是由於星系中恆星之間存在的氣體和塵埃顆粒而發生的。 通過分析背景光源的光譜，天文學家可以觀察到明顯的吸收“孔”，從而揭示前景星系的存在。

吸收的光提供了有關吸收星系的物理特徵的信息。 在這種情況下，明亮的背景源很可能是類星體，即具有超大質量黑洞的星系的核心。 儘管在明亮的類星體前面觀察一個星係發出自己的光存在很大的挑戰，但天文學家已經成功地探測到了多個這樣的吸收體。

在他們最近的研究中，研究小組重點關注了一顆特別紅色的類星體，它被近 11 億年前的吸收體嚴重變紅。 這種吸收器比其他吸收器吸收更多的光，表明它是一個類似於銀河系的成熟星系。 儘管他們無法探測到吸收體的發光對應物，但研究人員發現了附近的另一個星系，它可能屬於早期星系群的一部分。

對吸收光的觀察表明，前景星系中的塵埃類似於我們銀河系和鄰近星系中看到的塵埃。 這一發現揭示了整個宇宙歷史中星系的組成和性質。

總的來說，這項研究強調了光吸收在揭示遙遠星系隱藏秘密方面的重要作用。 通過利用這種補充方法，天文學家可以擴大我們對早期宇宙和星系團形成的理解。

來源：

– 來源文章：更近的星系團，稱為斯蒂芬五重奏

– 天文學與天體物理學期刊出版物（arXiv 預印本服務器）