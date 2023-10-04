新型超疏水錶面可在水下保持乾燥數月

來自哈佛大學和其他機構的研究人員團隊開發了一種超疏水錶面，具有穩定的腹甲，可以在水下持續數月。 這項研究發表在《自然材料》上，可能在生物醫學和工業領域有廣泛的應用。

蜘蛛Argyroneta Aquatica 啟發了這項研究。 儘管這種蜘蛛的肺部只能呼吸大氣中的氧氣，但它一生都可以在水下生活。 秘訣在於蜘蛛身體上數以百萬計的防水毛髮，這些毛髮可以困住空氣，形成一層稱為腹甲的薄層。

多年來，科學家一直試圖複製腹甲的保護作用，以防止水下表面腐蝕、細菌生長和化學污垢等應用。 然而，先前的嘗試只能使表面保持乾燥幾個小時。

研究人員開發了一種新方法來創建持久的水下超疏水錶面。 他們確定了更大的一組參數，包括表面粗糙度和疏水性，以確定腹甲的穩定性。 利用這種方法，他們設計了一種由鈦合金製成的超疏水錶面，並具有持久的腹甲。

表面的穩定性和耐用性透過廣泛的測試得到證明，包括彎曲、扭曲以及暴露在熱水和冷水中。 浸入水中 208 天，表面仍保持需氧或滯留空氣，並顯示對細菌生長和貽貝黏附的顯著抵抗力。

這種新方法的簡單性和可擴展性使其對於實際應用很有價值。 它可用於生物醫學環境中以減少手術後感染或作為可生物降解的植入物。 這項研究為開發具有前所未有特性的新材料提供了機會，其靈感來自大自然本身的解決方案。

資料來源：《自然材料》，DOI：10.1038/s41563-023-01670-6