研究人員開發磁性奈米顆粒來淨化水中的碳氫化合物污染

除了溫室氣體排放加劇氣候危機之外，化石燃料主要成分碳氫化合物的廣泛使用也帶來了重大的環境挑戰。 碳氫化合物是地球上最豐富的一類有機污染物，存在於原油（通常用作運輸和供暖燃料）以及塑膠材料中。

儘管人們越來越意識到氣候變遷的破壞性影響，但全球經濟仍然嚴重依賴化石燃料。 據《Advanced Science》最近發表的一篇論文稱，全球原油和天然氣產量達數十億噸，釋放了大量溫室氣體。 除了眾所周知的環境影響外，碳氫化合物產生的微塑膠污染的廣泛存在也引起了人們的擔憂。 在北極等偏遠地區，甚至在雲層中都發現了微塑膠。

解決水中塑膠污染和碳氫化合物污染這個迫切問題需要有效的解決方案。 儘管人們正在努力擺脫化石燃料並探索塑膠產品的替代選擇，但仍需要一種可靠的方法來去除水中的碳氫化合物。 目前的方法，例如撇渣和絮凝，只能去除較大的微塑膠碎片，而較小的顆粒不受影響。

為了解決這個問題，由弗里德里希·亞歷山大大學的 Marcus Halik 領導的研究小組開發了一種使用超順磁性氧化鐵奈米顆粒 (SPION) 的通用修復方法。 這些奈米粒子的尺寸約為 10 nm，並具有較大的活性表面積。 SPION 的超順磁性特性使它們可以使用外部磁鐵輕鬆收集。

研究人員透過成功地從不同的水樣本中去除各種碳氫化合物，包括油和微塑膠顆粒，證明了他們的磁水淨化技術的有效性。 SPION 被發現是可回收的，並且可以多次使用。 有趣的是，經過一個週期的修復後，鐵顆粒和塑膠廢物的混合物仍然表現出吸油性能，超過了單獨的清潔 SPION。

儘管仍有一些挑戰需要克服，例如找到回收收集的碳氫化合物的解決方案，但該團隊相信他們的工作將有助於防止微塑膠和有機污染物進入海洋和其他水源。 他們也致力於擴大 SPION 可以針對的污染物範圍，包括無機污染物。 要實現這些進步，需要進一步開發原型磁選機和財務支援。

這種使用磁性奈米粒子的創新方法為解決全球水中碳氫化合物污染問題提供了廣闊的前景。 透過開發有效的方法來去除和回收碳氫化合物，我們可以減輕對環境的影響並邁向更永續的未來。

參考文獻：Marcus Halik 等人，《從水中去除各種液體和固體碳氫化合物的可持續方法，包括向上和回收》，《先進科學》(2023)。 DOI：10.1002/advs.202302495