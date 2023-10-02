生物學家研究惡劣地熱湖中的微生物真核生物

雪城大學的生物學家正在進行研究，以了解微生物真核生物如何在地熱湖的惡劣條件下繁殖。 真核生物是具有細胞核和其他膜結合細胞器的生物體。 它們構成了地球生物多樣性的重要組成部分，估計有 8.7 萬個物種。 原生生物（單細胞微生物）是真核生物的主要群體，研究它們有助於了解複雜生命形式的演化。

雪城大學生物系的研究人員在生物學助理教授 Angela Oliverio 的帶領下，在以美國最大的地熱湖而聞名的加州拉森火山國家公園進行了實地研究。 該湖溫度極高（約 52°C/124°F）且呈酸性（pH 約 2），為研究多極端微生物提供了獨特的環境。

多極端微生物是適應多種極端條件的生物。 透過分析先前對極端環境下微生物真核生物的研究，研究人員發現，某些變形蟲譜系經常在高溫環境中發現。 這項發現促使他們研究這些變形蟲，以深入了解真核細胞如何適應極端高溫。

人們在拉森國家公園的地熱湖中發現了一種特殊的變形蟲，即嗜熱嗜酸變形蟲。 然而，不存在該生物體的基因組數據。 研究人員前往該公園研究嗜熱嗜酸菌並尋找其他嗜極真核生物。 他們使用專門的工具從湖中採集水樣，並將其運回實驗室進行進一步分析。

該團隊目前正在從樣本中分離出單細胞進行基因組定序，並使用顯微鏡來表徵阿米巴原蟲。 研究人員希望他們的發現將有助於更好地了解真核生物如何適應極端環境，並有可能揭示宇宙中哪些類型的環境可以支持生命。

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– 自然通訊