研究發現超大質量黑洞的進食速度比預期更快

概要：

一組科學家發現，超大質量黑洞可能有一種以前未知的“傳送服務”，為它們提供氣體和塵埃，並以比以前認為的更快的速度消耗。 這些發現可以讓我們深入了解這些宇宙泰坦如何消耗周圍的物質並影響星系的演化。 這項基於高分辨率 3D 模擬的研究表明，黑洞可以在幾個月內消耗氣體和塵埃，而不是數百年或數千年。 這種快速的進食過程可以解釋在一些類星體中觀察到的快速波動，這些類星體是活躍星系的明亮中心。 模擬還表明，吸積盤的內部（類星體的大部分光線來自此處）遭到破壞，然後又得到補充，這表明吸積盤的內部環境更加混亂。 此外，科學家先前假設的吸積盤與黑洞旋轉的排列可能並不準確，這導致人們重新理解超大質量黑洞的進食過程。

超大質量黑洞的質量是太陽的數百萬或數十億倍，位於大多數星系的中心。 當它們被由氣體和塵埃構成的吸積盤包圍時，它們為類星體（活躍星系的極其明亮的中心）提供動力。 黑洞進食的動力學一直是吸積盤物理學的核心問題，因為了解氣體如何到達黑洞將有助於了解吸積盤的壽命和亮度。 使用 Summit 超級電腦進行的高解析度模擬表明，黑洞旋轉引起的吸積盤扭曲和撕裂導致吸積盤分裂成內部和外部「子盤」。 黑洞首先吞噬內盤中的氣體和塵埃，而外盤中的物質則填滿留下的間隙。 這種進食、補充和再次進食的過程可能需要幾個月的時間，導致進食速度比之前估計的要快得多。

該團隊的模擬也挑戰了吸積盤與黑洞旋轉對齊的假設。 為這些黑洞提供能量的氣體不一定知道黑洞的旋轉，導致環境更加動盪和混亂。 透鏡-蒂林效應在這個過程中發揮重要作用，導致吸積盤擺動並且內部區域旋轉得更快。 圓盤系統的扭曲導致來自不同區域的氣體之間的碰撞，推動物質更接近黑洞，最終導致圓盤分裂。 然後，內盤和外盤分別演化並產生不同的擺動，類似陀螺儀的環而不是旋轉盤。

這些對黑洞進食速率和吸積盤動力學的新見解可能對理解星系演化和類星體的行為產生影響。 他們挑戰了先前的理論模型，並強調需要進一步研究和觀察，以充分理解宇宙中超大質量黑洞周圍發生的複雜過程。

來源：

– 《科學美國人》 – “超大質量黑洞是大胖子”

– 西北大學 – “超大質量黑洞在吃飯時真是個累贅”