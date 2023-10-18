超級透鏡技術使顯微鏡超越傳統限制

雪梨大學的物理學家發現了一種新技術，無需超級透鏡即可實現超級透鏡。 由於衍射極限，傳統光學方法對物體檢查的緊密程度有限制，而衍射極限是由光的波動性質決定的。 衍射極限規定聚焦影像永遠不能小於用於觀察的光波長的一半。

先前使用超級鏡片突破這一限制的嘗試因極度視覺損失而受阻，導致鏡片變得不透明。 然而，雪梨大學的物理學家現在找到了一種方法，透過完全消除超級透鏡，以最小的損失實現超級透鏡。

研究人員將光探頭放置在遠離物體的地方，收集高解析度和低解析度的資訊。 透過更遠的測量，探頭不會幹擾高解析度數據。 超級透鏡的這項突破對癌症診斷、醫學影像、考古學和法醫學等各個領域具有重大意義。

使用計算機上的後處理步驟，在測量本身之後執行超級透鏡操作。 這種方法選擇性地放大漸逝（或消失）的光波，產生物體的真實影像。 研究人員認為，這項技術可用於確定葉子的水分含量，改進微加工技術，甚至揭示藝術品中的隱藏層。

研究人員使用太赫茲頻率的光，該頻率位於可見光和微波之間的光譜區域。 此頻率範圍提供了有關生物樣品的重要信息，可用於蛋白質結構分析、水合動力學和癌症成像。

這種突破性的技術可以實現高解析度成像，同時與物體保持安全距離，防止影像失真。 研究人員希望任何參與高解析度光學顯微鏡的人都會對這項技術感興趣。

總的來說，這項發現為顯微鏡的進步打開了大門，並可能對各個科學和技術領域產生重大影響。

資料來源：雪梨大學、Phys.org