老鑽石揭示了對超級大陸週期的見解

在威特沃特斯蘭德大學研究人員最近的一項研究中，鑽石內含物的地球化學分析和年代測定揭示了古代岡瓦納超大陸的形成和遷移。 這些發現為塑造地球表面的複雜過程提供了寶貴的見解。

研究的合著者 Karen Smit 解釋說，650 億至 450 億年前，當超大陸覆蓋南極時，這些鑽石是在岡瓦納大陸地下深處形成的。 在鑽石形成過程中，鑽石的母岩變得有浮力，輸送俯衝的地函物質以及鑽石本身。 這種物質隨後促進了超級大陸從下方的生長。

大約 120 億年前，岡瓦納大陸開始分裂，攜帶母岩微小內含物的鑽石透過猛烈的火山爆發被帶到地球表面。 這些噴發發生在今天的巴西和西非，與岡瓦納大陸碎片的位置相吻合。 這表明鑽石在擴散時隨超大陸的不同部分一起遷移，“粘”在各自的基底上。

研究表明，鑽石在地球內垂直和水平方向廣泛移動，追蹤了超​​級大陸的形成和演化。 這段複雜的歷史也顯示了大陸生長的潛在新模式，因為相對年輕的物質被吸積到古代大陸碎片的根部，使它們變厚並將它們焊接在一起。

由於鑽石的強度和耐用性，它在了解地球的地質過程中發揮著獨特的作用。 它們是少數能夠倖存並記錄與超級大陸相關的古代創造和破壞循環的礦物之一。

研究的發現也提供了對板塊構造和深層地質過程的見解。 岡瓦納大陸等超級大陸可以影響深海板塊俯衝，而深海板塊俯衝是板塊構造的關鍵驅動力。 了解這些過程一直具有挑戰性，但對舊鑽石的分析提供了一個直接的窗口，以了解地球的深層運作及其與超大陸循環的關係。

來源：

– 威特沃特斯蘭德大學