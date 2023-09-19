美國太空總署噴射推進實驗室 (JPL) 開發了一種最先進的成像光譜儀，旨在測量太空中的溫室氣體甲烷和二氧化碳。 該儀器在交付給位於舊金山的 Planet Labs PBC 後，距離發布又更近了一步。

該成像光譜儀是非營利組織 Carbon Mapper 領導的 Carbon Mapper 計劃的一部分。 它將允許該組織查明和測量甲烷和二氧化碳的來源，特別關注“超級排放者”，這些排放者佔全球溫室氣體排放的很大一部分。

由 Carbon Mapper、JPL、Planet、加州空氣資源委員會、落基山研究所、亞利桑那州立大學和亞利桑那大學組成的 Carbon Mapper 聯盟正在共同努力，在這項公私合作中收集溫室氣體排放數據。

成像光譜儀的工作原理是測量地球表面反射和大氣中氣體吸收的光的波長。 不同的氣體吸收不同波長的光，形成成像光譜儀可以辨識的獨特光譜「指紋」。 這樣可以準確測量和量化溫室氣體排放。

在整合到 Planet 設計的唐納雀衛星之前，該光譜儀在噴射推進實驗室經過了嚴格的測試，以確保其在太空極端條件下的適應能力。 成功的測試包括將光譜儀置於強烈振動和極端溫度下。 甲烷樣品也用於在真空室內測試完整的儀器，產生清晰的氣體光譜指紋。

這顆具有整合式成像光譜儀的衛星計畫於 2024 年初發射。Carbon Mapper 計畫旨在利用該儀器以及其他現有儀器（例如 NASA 的地球表面礦物塵源調查 (EMIT) 光譜儀）收集的數據在國際太空站上，提供全球點源溫室氣體排放的全面調查。

政府、慈善機構和產業之間的合作是創新方法如何產生具有全球影響潛力的卓越能力的一個例子。

來源：

– 噴射推進實驗室 (JPL) – 術語表：https://www.jpl.nasa.gov/infographics/materials/spectrum_glossary.pdf

– NASA：https://www.nasa.gov/press-release/nasa-built-greenhouse-gas- detector-moves-closer-to-launch