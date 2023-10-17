美國太空總署警告日冕物質拋射接近地球時可能出現地磁風暴

美國太空總署 (NASA) 發出警告，稱太陽黑子 AR3467 最近釋放的日冕物質拋射 (CME) 可能會引發地磁風暴。 儘管日冕物質拋射並未與地球發生直接碰撞，但專家認為它仍可能對我們的星球造成短暫的打擊。

太陽黑子是太陽光球層上的暫時現象，其特徵是溫度較低和磁活動強烈。 這些太陽黑子透過稱為磁絲的集中磁能區域連接。 16月3467日，太陽黑子ARXNUMX經歷了一次磁絲噴發，向太空釋放出一股能量。

日冕物質拋射是太陽風和磁場的大規模爆發，上升到日冕上方或釋放到太空中。 這些日冕物質拋射可以攜帶高能量粒子飛向地球，並可能影響地球的磁層。

NASA 的最新模型表明，太陽黑子 AR3467 噴發產生的日冕物質拋射可能會在 19 月 1 日對地球造成短暫的打擊，從而可能引發一場小型的 GXNUMX 級地磁風暴。 雖然這被認為是一場小風暴，但它仍然會產生顯著的影響，例如衛星通訊中斷、電網輕微波動以及高緯度地區出現美麗的極光。

儘管這種偏離目標的日冕物質拋射並不是主要問題，但 NASA 強調定期監測太陽活動的重要性。 他們利用太陽觀測站網路來持續監測太陽，研究從外層大氣到湍流表面的各種現象。 美國太空總署的太陽動力學觀測站、日地關係觀測站和界面區域成像光譜儀等任務為這種持續的太陽監視做出了貢獻。

來源：SpaceWeather.com