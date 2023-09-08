質譜成像的進步使亞細胞定量分析成為可能

亞細胞定量分析長期以來一直是質譜成像（MSI）的目標，但之前被認為是無法實現的。 然而，由於納米二次離子質譜（nanoSIMS）的發展，最近技術的進步使得通過MSI實現細胞器水平的絕對定量成為可能。

幾十年來，MSI 一直用於研究組織和復雜樣本中的分子組成和分佈。 然而，傳統的 MSI 通常僅限於定性分析和微米級空間分辨率，因此很難完全理解亞細胞過程。

近年來，質譜技術和創新方法的進步使得基於亞細胞的分析具有極高的空間分辨率。 這是通過使用 nanoSIMS 實現的，nanoSIMS 是一種將二次離子質譜與納米級高分辨率成像相結合的技術。

NanoSIMS 允許直接可視化和量化亞細胞區室中的單個分子。 它使研究人員能夠在細胞器水平上進行絕對定量分析，從而更全面地了解亞細胞過程。

借助這項技術，科學家現在可以研究細胞內分子的分佈和動態，並以以前無法實現的詳細程度深入了解細胞過程。 這一突破有可能徹底改變我們對細胞功能的理解，並有助於醫學、生物化學和細胞生物學等領域的進步。

總體而言，nanoSIMS的發展使我們離通過質譜成像實現亞細胞定量分析又近了一步。 它為揭示細胞過程的複雜性提供了一種很有前途的工具，並有可能推動各個科學學科的重大進步。

資源：

– [通過質譜成像進行亞細胞定量分析（自然）]