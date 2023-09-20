黑暗一瞥：美國宇航局的 ShadowCam 揭示了月球上隱藏的隕石坑

美國太空總署利用兩台不同相機的照片組合，製作了一張月球上長期隱藏的隕石坑的非凡影像。 這個隕石坑被稱為沙克爾頓隕石坑，位於月球南極，由於月球的傾斜，只有最高的山脊和山峰才能接收到陽光。 這個地區大部分被黑暗籠罩，為「冷阱」提供了機會，其中水或冰可能隱藏在陽光下。

沙克爾頓隕石坑是一個神秘的領域，科學家渴望進一步探索，因為它似乎是冰形式的水存在的理想地點。 隕石坑中部的溫度極低，不超過-173°C（或-280°F）。 如果古代彗星碰撞產生的水蒸氣存在，它很可能會被凍結，並可能隱藏在地表之下。

為了調查月球水冰的可能性，中國天文學家計劃在2026 年部署小型飛行探測器鑽探沙克爾頓隕石坑。與此同時，美國太空總署正在利用一種名為ShadowCam 的專用設備來觀察永恆的黑暗。

ShadowCam 於 2022 年 200 月在韓國月球衛星上發射，與其他月球相機相比，其在陰影區域的感光度高出 XNUMX 倍以上。 它利用「地光」捕捉黑闇月球表面的影像，「地光」是從我們的星球反射的陽光，照亮了月球。 此外，它還利用月亮山脈和山脊的陽光反射。

然而，ShadowCam 在對明亮區域進行成像時由於過飽和而面臨挑戰。 為了克服這個問題，ShadowCam 團隊透過創建圖像馬賽克設計了一種解決方案。 透過以軌道上其他月球相機的照片取代過度曝光的區域，月球最亮和最暗部分的地形和地質特徵的綜合視覺圖就出現了。

這一令人驚嘆的發現標誌著我們在了解月球黑暗深處的奧秘方面邁出了重要一步。 每台相機都針對特定照明條件進行了最佳化，組合影像可創建前所未有的月球地形和特徵視圖。 NASA 的 ShadowCam 繼續履行其使命，揭開隱藏在我們鄰近衛星深處的秘密。

定義：

1.沙克爾頓隕石坑：位於月球南極的隕石坑，容易出現陰影區域和潛在的水冰棲息地。

2. ShadowCam：美國太空總署推出的一款專用相機，利用地球光和陽光反射來捕捉月球黑暗區域的影像。

來源：

– 原文：NASA

– 定義源自常識