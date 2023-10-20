朱諾號太空船揭示了木星衛星的驚人圖像

美國太空總署的朱諾號太空船捕捉了木星衛星木衛一的驚人圖像，展示了其火山活動。 艾奧是太陽系中火山最多的天體，以其不斷的爆炸而聞名，是木星最裡面的衛星。 朱諾號研究木星及其衛星已有七年多的時間，最近完成了第 55 圈軌道運行，在此期間獲得了木衛一的特寫圖像。

朱諾號的圖像描繪了木衛一坑坑洼窪的火山表面，用 15 個畫面顯示了月球的不同區域。 這些影像由亞利桑那大學的傑森佩里拍攝，也顯示了畫面底部附近的火山羽流。 該航天器距離木衛一表面 7,260 英里，讓科學家能夠詳細觀察木衛一迷人的地質特徵。

艾奧的火山活動源自於木星強大引力作用下月球不斷拉伸而造成的潮汐加熱。 科學家估計，木衛一上有超過 150 座火山在任何特定時間都在活躍噴發。 朱諾號收集的數據將有助於了解木衛一的火山過程，並有助於規劃未來探索太陽系外衛星的任務。

朱諾號最初設計為 32 個軌道，其卓越的性能導致任務延長至 2025 年。這些延長的操作使朱諾號能夠繼續探索木星的衛星，為這些遙遠世界的組成和活動提供寶貴的見解。 朱諾號獲得的圖像將為即將到來的任務提供寶貴的資源，例如美國宇航局即將在不久的將來發射的歐羅巴快艇，以及歐洲航天局的木星冰衛星探測器（JUICE），計劃在2030年探索木衛二、木衛三和木衛四。XNUMX 年代初期。

來源：

– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry