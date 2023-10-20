研究表明，母體微生物群在胎兒發育中發揮著至關重要的作用

在最近發表在《BMC Biology》的芬蘭研究中，研究人員發現胎兒腸道、大腦和胎盤中的基因活性有顯著差異，取決於母親的微生物群及其產生的化合物。 這些發現提供的證據表明，母體微生物群對其後代的發育和健康至關重要。

在這項研究之前，人們對母體微生物群與胎兒發育之間的機制和相互作用知之甚少。 為了研究這一點，研究人員將正常小鼠的胎兒與生活在無菌環境中的無菌小鼠的胎兒進行了比較。 他們分析了胎兒腸道、大腦和胎盤中的基因表現和代謝物濃度。

結果顯示，無菌小鼠和正常小鼠的胎兒之間的基因表現有顯著差異。 在腸道中，無菌母鼠的胎兒的免疫系統和宿主-微生物交互作用基因的活性較低。 此外，與大腦神經系統發育和功能相關的基因以及胎盤中調節妊娠的基因的表達也觀察到差異。

男性胎兒的基因表現差異更為明顯，顯示他們可能對母體微生物群的影響更敏感。 研究人員還在胎兒中發現了以前未知的化合物，這些化合物可能是微生物，對個體發育至關重要。

正在進行進一步的研究，以調查其他哺乳動物中微生物代謝物的發生，並了解生命早期階段宿主-微生物相互作用缺陷的影響。 這項研究的結果可能有助於更好地了解某些疾病的起源，並指導未來的預防和治療策略。

來源：

Aleksi Husso 等人，母體微生物群和微生物代謝物對胎兒腸道、大腦和胎盤的影響，BMC Biology (2023)。 DOI：10.1186/s12915-023-01709-9

赫爾辛基大學