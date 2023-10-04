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地球內核鐵原子的本質：集體運動

By加布里埃爾博塔

十月六日
地球內核鐵原子的本質：集體運動

科學家對地球內核中的鐵原子有了一個令人著迷的發現。 儘管承受著巨大的壓力和熱量，這些原子仍能夠在不到一秒的時間內相互交換位置，同時仍保持鐵晶體的整體結構。 這種現像被稱為“集體運動”，類似於晚宴上的客人在不改變桌子佈局的情況下交換座位。

地球內核是一個實心鐵球，使其成為地球上最熱、最極端的環境。 儘管條件惡劣，該區域的鐵原子仍具有在晶格內自由移動的非凡能力。 這項新研究揭示了這些鐵原子的性質及其相互作用。

了解內核中鐵原子的行為至關重要，因為它會影響我們星球的磁場。 帶電離子與地球磁場相互作用，通常會產生令人驚嘆的光顯示，稱為極光。 這些美麗的現象，例如南極光或“南極光”，可以在地球兩極附近觀察到。

內核鐵原子集體運動的發現提供了對地球內部動力學的深入了解。 科學家現在能夠更好地理解塑造地球和影響地球磁場的過程。 這種理解可能對包括地球物理學和行星科學在內的各個領域產生深遠的影響。

總之，最近對地球內核鐵原子的研究揭示了它們集體運動的能力。 這種現象使它們能夠在晶格內交換位置而不改變其整體結構。 這些發現增強了我們對地球內部動力學的理解，並對行星磁場和相關科學學科的研究具有重要意義。

來源：
– 美國太空總署地球觀測站

By 加布里埃爾博塔

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