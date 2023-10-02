季節性降雨引發土壤病毒快速更新，影響細菌群落

加州大學戴維斯分校和勞倫斯利弗莫爾國家實驗室最近進行的一項研究表明，加州草原的季節性降雨會引發土壤中病毒的快速擴張和更新，從而影響土壤細菌的數量。 與普遍看法相反，研究顯示土壤中的病毒對細菌的破壞性可能不像先前想像的那麼大。 相反，它們的功能似乎像割草機一樣，消除舊細胞並為新細胞的生長創造空間。

由於這些相互作用隨時間和空間的動態性質，病毒和包括細菌在內的生態系統之間的複雜關係長期以來一直給研究人員帶來挑戰。 然而，研究的作者發現，地中海生態系統（例如加州草原）乾旱期後的首次降雨為觀察這些交互作用提供了機會。

研究人員從四個不同的加州草原收集了土壤樣本，並透過給乾燥的樣本澆水來模擬降水。 結果，微生物和病毒在樣本中大量繁殖，使科學家能夠監測 10 天內的變化。

研究表明，土壤中的病毒成分多種多樣，並且發生了顯著的變化。 到實驗結束時，與開始時相比，只有 15% 的病毒類型保持不變。 相較之下，在細菌群落中觀察到的更替則少得多。 這些病毒主要針對優勢細菌類型，但並沒有完全消滅它們。

眾所周知，細菌在生態過程中發揮著至關重要的作用，例如土壤中的碳和養分循環，並且可以影響植物健康和生態系統的整體動態。 了解病毒如何影響細菌群落可以為土壤動態提供有價值的見解。

研究的結果挑戰了先前關於土壤病毒行為的假設，並強調需要更細緻地了解它們與細菌的關係。 病毒可能不會完全消滅細菌，而是會進行溫和的剔除過程，從而促進更新並促進新細菌種群的生長。

有趣的是，該研究還表明，儘管成分和地理起源存在差異，但四個不同草原的病毒行為表現出相似的模式。 這表明整個生態系統的病毒動態存在共同趨勢，強調了在研究細菌群落時考慮病毒影響的重要性。

該研究的主要作者 Christian Santos-Medellín 在研究期間是加州大學戴維斯分校的博士後研究員，目前在 Corteva Agriscience 工作。 研究小組包括來自勞倫斯利弗莫爾國家實驗室、加州大學柏克萊分校和加州大學默塞德分校的科學家，展示了這項研究的協作性質。

總的來說，這項研究為土壤病毒的行為以及與細菌的相互作用提供了新的見解。 透過了解病毒在塑造細菌群落中所發揮的作用，科學家可以更了解土壤動態及其對生態系統功能的影響。

來源：

– Christian Santos-Medellín 等人，病毒而非細菌群落演替模式反映了乾燥土壤再濕潤後不久的極端更替，《自然生態學與進化》（2023 年）。

– 加州大學戴維斯分校