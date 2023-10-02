新模型確定恐龍滅絕的原因

達特茅斯研究人員開發的一種新建模方法揭示了 66 萬年前恐龍和其他物種滅絕的原因。 這項研究發表在《科學》雜誌上，使用互連的處理器來分析大量的地質和氣候數據，而無需科學家的輸入。

該模型由近 130 個處理器提供支持，對化石記錄進行反向分析，以確定導致白堊紀-古近紀 (K-Pg) 滅絕事件的事件和條件。 透過以相反的方向運行模型，研究人員旨在消除任何偏見或預先確定的假設。

使用稱為馬可夫鏈蒙特卡羅的機器學習技術，處理器獨立地比較並重新計算他們的結論，直到他們得出與化石記錄中保存的結果相符的場景。 該模型考慮了滅絕事件前後超過 300,000 萬種可能的二氧化碳排放、二氧化硫排放和生物生產力情境。

該模型的結果表明，印度西部德干地盾的大規模噴發可能足以引發全球滅絕。 在近 1 萬年的時間裡，德干地盾估計向大氣中釋放了 10.4 兆噸二氧化碳和 9.3 兆噸硫。

該研究還表明，在希克蘇魯伯小行星撞擊前後，深海的有機碳累積減少。 這種減少可能是由於小行星造成的許多物種滅絕造成的。 此外，由於小行星向空氣中噴射大量硫，導致溫度出現下降。

該研究強調了火山爆發在大規模滅絕中的重要性，儘管小行星撞擊並沒有顯著導致氣體排放，但它在滅絕事件中發揮了作用。 研究人員使用互連處理器的方法顯著減少了分析數據所需的時間，為未來各個地球科學領域的研究開闢了可能性。

來源：

亞歷克斯·考克斯

布倫欣·凱勒

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