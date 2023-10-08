衛星星座的亮度為地面天文學帶來挑戰

伊利諾大學厄巴納-香檳分校的航空工程師西格弗里德·埃格爾最近協調的一項國際研究證實，新部署的衛星與肉眼可見的恆星一樣明亮。 這種亮度是地面天文學關注的問題，因為它會幹擾觀測。

研究發現，AST Space Mobile 的 BlueWalker 3 衛星配備大型相控陣天線，峰值亮度達到 0.4 等，使其成為夜空中最亮的物體之一。 此外，未追蹤的運載火箭適配器的視星等為 5.5，比國際天文學聯合會推薦的 7 等更亮。

星鍊等衛星星座數量的不斷增加引發了更大的擔憂。 隨著公司計畫發射數千到數十萬顆衛星，夜空可能會發生巨大的變化。 埃格爾強調，這些明亮的衛星及其運動可能會擾亂觀測並導致望遠鏡資料遺失。

正在努力解決這個問題。 例如，星鏈正在探索使衛星表面變暗的方法，以吸收更多陽光並減少反射。 然而，這種方法會產生熱量，這帶來了額外的工程挑戰。 SpaceX 也正在考慮使用帶有介電鏡的反射太陽能電池板來重定向反射遠離地球。

航太工業和天文學家之間的合作對於尋找有效的解決方案至關重要。 目標是減輕衛星星座對地面天文學的影響並保持天文台的完整性。 該研究提高了人們對該問題的認識，並強調了進一步研究與合作的必要性。

這項研究「超亮星座衛星的光學觀測」發表在《自然》雜誌。

來源：

– Nandakumar, S.、Eggl, S.、Tregloan-Reed, J. 等人（2023）。 “超亮星座衛星的光學觀測。” 自然，DOI：10.1038/s41586-023-06672-7。