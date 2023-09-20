COVID-19 與阿茲海默症之間的潛在聯繫

最近的一項研究揭示了一種潛在的分子機制，可以解釋感染 SARS-CoV-2 病毒的個體所經歷的認知症狀，包括「腦霧」。 該研究還表明，COVID-19 與阿茲海默症的發展或惡化之間可能存在關聯。

這項研究由 Cristina Di Primio 和她的同事領導，探討了 SARS-CoV-2 感染對神經元細胞和小鼠模型的影響。 該團隊專注於一種名為 Tau 的蛋白質，這種蛋白質因其在阿茲海默症發展中的作用而聞名。 在患有阿茲海默症的個體中，Tau 分子在神經元中纏結並聚集在一起。

研究表明，當 SARS-CoV-2 感染神經元細胞或小鼠大腦時，它會與 Tau 相互作用，引起一種稱為過度磷酸化的過程。 該過程涉及在 Tau 的特定結合位點添加磷酸基團。 有趣的是，研究中觀察到的過度磷酸化反映了在阿茲海默症患者中觀察到的磷酸化模式。

此外，研究人員檢測到受感染細胞的不溶部分中 Tau 水平顯著增加，表明該蛋白質發生了病理變化。 目前尚不清楚這些變化是病毒的直接結果還是細胞防禦反應的一部分。

雖然該研究為了解 COVID-19 與阿茲海默症之間的潛在關聯提供了寶貴的見解，但還需要更多的研究來充分了解潛在機制並建立臨床相關性。 儘管如此，這些發現凸顯了進一步研究 COVID-19 的長期神經系統影響的重要性。

總體而言，這項研究提供了越來越多的證據表明，COVID-19 感染可能會產生呼吸道症狀以外的影響。 SARS-CoV-2 和 Tau 之間的相互作用為未來研究和治療幹預措施的開發帶來了有趣的可能性。

期刊參考： 迪普里米奧，C.，等人。 (2023) 嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒 2 感染導致神經元中的 Tau 病理特徵。 美國國家科學院院刊。 doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282。

（註：原始文章提供了更詳細的信息，可以透過提供的期刊參考文獻進行訪問。）