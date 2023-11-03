新證據顯示月球的形成留下了深部地函遺跡

來自中國和美國的科學家取得了一項突破性的發現，為月球的形成引入了新的視角。 最近發表在《自然》雜誌上的研究提出，埋在地函深處的兩個巨大物體可能是大約 4.5 億年前月球誕生時的殘留物。

與流行的理論一致，科學家認為月球是在一顆被稱為忒伊亞的火星大小的行星與蓋亞或早期地球相撞後形成的。 這次劇烈的碰撞將地球的表層推入太空，碎片最終合併形成月球。

由來自加州理工學院、亞利桑那州立大學和上海天文台（SHAO）的研究人員組成的國際團隊提供了令人信服的證據來支持這一假設。 他們推測，在非洲大陸和太平洋下方，地球最下地函有兩個尺寸相當大、地震速度較低的異常現象。 他們認為，這些異常可能源自於忒伊亞的地函物質（稱為TMM），其固有密度比原地球地函的密度高2%至3.5%。

透過對巨大撞擊的模擬，研究團隊發現，在形成月球的災難性事件之後，忒伊亞地函的一部分可能與原始地球的固體下地函合併並持續存在。

忒伊亞遺跡的一個顯著特徵（類似月球岩石）是其高鐵含量，賦予它們相對於周圍環境更緻密的成分。 撞擊後，這些綿延數十公里的緻密斑點很可能會下沉並累積在地核頂部的熱化學堆中，最終倖存至今。 科學家認為，這個過程代表了產生月球的巨大撞擊的自然結果。

這項發現的影響超出了月球科學的範圍。 它為研究人員提供了一個創新的鏡頭，透過它來了解地球的內部結構、其長期演化，甚至內部太陽系的形成。 此外，SHAO 的合著者鄧紅平表示，這項研究可以為我們太陽係以外的系外行星的宜居性提供有價值的見解。

常見問題解答：

Q：關於月球形成的流行理論是什麼？

答：普遍的理論認為，月球是在一顆名為忒伊亞的火星大小的行星與蓋亞或早期地球相撞後形成的。

問：什麼證據支持地幔深處存在月球形成遺蹟的假說？

答：分別在非洲大陸和太平洋下方的最低地函中存在兩個大陸大小的低地震速度異常，這被視為忒伊亞地函物質在月球形成後與地函融合的可能證據。

問：忒伊亞的遺物為何能保存至今？

答：在巨大的撞擊之後，忒伊亞殘餘物的緻密斑點下沉並累積在地核頂部的熱化學堆中，它們很可能一直存在到今天。