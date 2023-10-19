研究發現 HIV 感染者再次感染 COVID-19 的風險更高

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 領導的一項新研究表明，與未感染 HIV 的人 (PWOH) 相比，HIV 感染者 (PWH) 的 COVID-19 再感染率更高。

這項研究發表在《新興傳染病》上，分析了芝加哥 453,587 名從初次感染到 2 年 2022 月感染 SARS-CoV-19 的成年人的數據。研究人員檢查了與芝加哥增強型 HIV/愛滋病報告系統。

研究發現，5.3%的新冠病毒陽性者經歷了再感染，其中包括6.7%的PWH和5.2%的PWOH。 PWH 的再感染率為每 66 人年 1,000 例，高於 PWOH 的每 50 人年 1,000 例。 調整其他因素後，與 PWOH 相比，PWH 的 COVID-19 再感染率（每 1.46 人年 1,000 例）顯著較高。

據觀察，在經歷再感染的個體中，與 PWOH（中位數年齡 43 歲）相比，PWH 的年齡往往較大（中位數年齡為 36 歲）。 愛滋病感染者也更有可能是男性（79.3% 比 40.9%）和黑人（53.7% 比 27.0%）。 此外，與 PWOH 相比，PWH 接種主要 COVID-19 疫苗系列和加強疫苗的可能性更高（31.8% 比 22.1%）。 有趣的是，與 PWOH 相比，PWH 在首次感染時未接種疫苗的比例較小（87.5% 對 91.0%）。

該研究強調了愛滋病毒感染者遵循建議的 COVID-19 疫苗接種計畫（包括接受加強劑）對於降低 SARS-CoV-2 再次感染風險的重要性。 在首次感染前已接種疫苗的居民中，54.2% 已完成輝瑞/BioNTech 初級疫苗系列。 在經歷過再次感染的人中，39.6% 已完成初級系列，但尚未接受加強接種。

無論變異浪潮和日曆季度如何，PWH 的再感染率始終高於 PWOH。 感染者中再次感染的發生率最高發生在 Omicron 菌株佔優勢期間，每 50 人年有 1,000 例。 總體而言，感染者報告中每 16 人年有超過 1,000 例再感染病例。

為了防止 SARS-CoV-2 再次感染，作者強調，感染者衛生保健中心應遵守建議的 COVID-19 疫苗接種時間表，包括加強劑量。

來源：

– 疾病控制與預防中心 (CDC)

– 新興傳染病雜誌