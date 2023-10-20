研究發現宗教信仰不會影響德國網路色情內容的使用

最近發表在《性行為檔案》上的一項研究探討了德國宗教信仰與網路色情內容使用之間的關係。 研究人員使用網路追蹤面板數據與調查數據相結合來深入了解不同宗教團體的線上行為。

先前的研究顯示宗教信仰和色情內容使用之間存在很強的相關性，與此相反，研究結果表明，德國天主教徒、新教徒和無宗教信仰的人同樣可能使用網路色情內容。 另一方面，穆斯林或東正教徒等少數宗教成員參與網路色情活動的可能性較小。

該研究還揭示了與其他國家進行的研究相比的對比結果。 在德國，與美國等國家不同，新教徒或天主教徒並不會顯著降低使用網路色情內容的可能性。 研究人員推測，這種差異可能歸因於德國基督徒相對更自由的態度。

先前關於這個主題的研究的一個限制是，它嚴重依賴透過調查進行的自我報告，這可能會受到偏見和不準確的影響。 使用網路追蹤面板資料可以更客觀、更準確地衡量個人的線上行為，包括色情內容的使用。

研究人員認為，這項研究的結果挑戰了先前的假設，並強調了使用網路追蹤等替代方法來研究網路色情等敏感主題的重要性。 透過依靠網路追蹤數據，研究人員可以繞過與自我報告數據相關的限制，確保更全面地了解人們的實際線上活動。

總的來說，這項研究有助於我們了解德國宗教信仰與網路色情內容使用之間的關係。 它強調在審查此類行為時需要進行細緻的研究，考慮文化和宗教差異。

資料來源：GESIS – 萊布尼茲社會科學研究所

參考：

Maximilian TP von Andrian-Werburg 等人，對德國線上色情內容使用的重新評估：網路追蹤和調查資料分析的結合，性行為檔案 (2023)。 DOI：10.1007/s10508-023-02666-8