用新的測量方法探索單層MoS2奈米帶的機械性質

日本和中國的科學家對扶手椅邊緣的單層二硫化鉬（MoS2）奈米帶的機械性質進行了研究。 該團隊使用原位透射電子顯微鏡來研究奈米帶的楊氏模量與其寬度的函數關係。

研究人員發現，奈米帶的楊氏模量與其寬度成反比，扶手椅邊緣觀察到更高的黏合剛度。 他們的研究結果發表在《高級科學》雜誌上，有助於更好地理解奈米帶的機械響應，這對於奈米帶在電子設備、感測器和催化劑中的應用至關重要。

傳統上，石英晶體在感測器技術中被用作機械諧振器。 然而，人們對單層 MoS2 奈米帶等先進奈米材料越來越感興趣，因為它們具有作為薄諧振器的潛力。 了解奈米帶邊緣的物理和化學特性是其在這些設備中實際應用的關鍵。

為了測量奈米帶的機械性能，研究人員開發了一種新穎的微機械測量方法，該方法在原位透射電子顯微鏡（TEM）支架中結合了基於石英的長度延伸諧振器（LER）。 此方法根據 LER 共振頻率的變化估計奈米帶的等效彈簧常數，從而實現高精度測量。

透過使用鎢尖剝離MoS2多層的最外層，研究人員獲得了具有扶手椅邊緣結構的單層MoS2奈米帶。 他們根據 TEM 圖像確定了奈米帶的寬度和長度，並使用 LER 的頻移來計算楊氏模量。

研究表明，奈米帶的楊氏模量會根據其寬度而變化。 對於較寬的帶材，模量保持恆定，而對於寬度低於 3nm 的較窄帶材，模量隨著寬度的減少而增加。 研究人員將此歸因於邊緣比內部具有更高的黏合剛度。

密度泛函理論計算支持了他們的觀察結果，表明奈米帶的扶手椅邊緣結構由於Mo原子的屈曲和電子轉移到S原子而導致邊緣強度增加。

了解 MoS2 奈米帶的機械性質對於奈米級超薄機械諧振器的設計具有重要意義。 這些發現可以為開發整合到智慧型手機和手錶等日常設備中的奈米感測器鋪平道路，從而實現環境的即時監控並提供味覺和嗅覺的數值。

資料來源：Chunmeng Liu 等人，單層二硫化鉬奈米帶中扶手椅邊緣的剛性黏合，《Advanced Science》（2023 年）。 DOI：10.1002/advs.202303477