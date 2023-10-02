使用深度學習來理解極端事件

佛羅裡達大西洋大學工程與電腦科學學院的研究人員最近進行的一項研究探索瞭如何使用深度學習技術來更好地理解和解釋流體動力學中的極端事件。 洪水、暴雨和龍捲風等極端事件可能對科學問題和實際情況產生重大影響，因此揭示其根本原因至關重要。

湍流以不規則和不可預測的模式為特徵，是極端事件的基礎。 這些流動表現出各種各樣的行為，並且事實證明很難透過傳統方程式來理解。 為了克服這一困難，研究團隊利用電腦視覺深度學習技術，並將其應用於壁面湍流中極端事件的非線性分析。

該團隊採用了一種稱為卷積神經網路 (CNN) 的神經網路架構來估計湍流模擬中噴射結構的相對強度。 CNN 是在事先不了解底層流動動力學的情況下進行訓練的。 研究人員發現，他們改進的 CNN 與名為 GradCAM 的多層技術相結合，可以有效識別和解釋極端事件的來源。

研究的結果證明了深度學習在分析非線性相關性和識別湍流數據中的顯著空間特徵的潛力。 透過理解和控制湍流，可以實現各種實際應用，例如減少船舶阻力和提高公用基礎設施的效率。

這項研究的結果有助於利用深度學習技術更廣泛地理解壁面湍流。 修改後的 CNN-GradCAM 框架適用於其他科學領域，在這些領域中辨識控制關鍵現象的空間動力學具有挑戰性。 總體而言，這項研究為使用數據驅動的方法研究和預測極端事件開闢了新途徑。

來源：

– Eric Jagodinski 等人，“使用三維卷積神經網絡對湍流中動態重要區域進行逆向識別”，Physical Review Fluids (2023)。

– 佛羅裡達大西洋大學提供

– 引用：研究採用深度學習來解釋極端事件（2023 年，2 月2 日），2023 年2023 月10 日取自https://phys.org/news/XNUMX-XNUMX-employs-deep-extreme-events .html