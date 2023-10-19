小行星 33 Polyhymnia：一個神秘且超緻密的實體

位於圖森的亞利桑那大學的研究人員在研究小行星 33 Polyhymnia 時有了一個令人費解的發現。 這顆小行星以希臘神聖讚美詩的繆斯命名，因其令人難以置信的密度而引起了天文物理學家的興趣。 事實上，33 Polyhymnia 的密度如此之大，以至於科學家推測它可能由元素週期表中未發現的元素組成。

對於參與太空採礦活動的人來說，小行星可能具有地球上未知的成分尤其重要。 對在小行星上開採黃金等貴金屬感興趣的公司會發現這些元素的存在非常有趣。

在《歐洲物理雜誌 Plus》上發表的一項研究中，研究人員將 33 Polyhymnia 歸類為緻密超緻密天體 (CUDO)，並發現其測量密度高於地球上任何已知元素。 他們推測這顆小行星可能由人類先前未識別出的超重元素組成。

這些假設元素的密度甚至比鋨還要大，鋨是目前已知的密度最大的天然穩定元素。 這些元素的原子序數約為 164，其密度將超過鋨。

亞利桑那大學團隊探討了原子序高於元素週期表中元素的性質。 儘管他們檢查了鋨等人工產生的更高原子序數的元素，但他們無法找到任何具有質量密度的元素，可以解釋對 33 Polyhymnia 的觀察。

研究人員提出，如果超重元素足夠穩定，它們可能存在於像 33 Polyhymnia 這樣的緻密小行星的核心內。 這為進一步探索和了解太陽系小行星的組成提供了令人著迷的可能性。

美國太空總署最近研究和取得小行星樣本的努力與亞利桑那大學的研究結果一致。 從小行星貝努 (Bennu) 成功回收第一個小行星樣本，以及用於研究金屬小行星普賽克 (Psyche) 的普賽克 (Psyche) 太空船的發射，強調了研究這些天體的重要性。 這些任務可以為小行星的形成和成分提供有價值的見解，從而揭示太陽系的早期歷史。

來源：

– 亞利桑那大學研究人員，《歐洲物理雜誌 Plus》