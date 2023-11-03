古爾岡的寧靜轉型：從犯罪中心到繁榮的教育中心

古爾岡是印度的新興城市，犯罪事件並不陌生，但最近的發展正在以積極的方式重塑其形象。 古爾岡曾因犯罪活動而聞名，現已經歷了驚人的轉變，成為繁榮的教育中心。

當局最近逮捕了兩名男子，Rohan 和 Rohit Sehrawat，他們對襲擊和搶劫一名計程車司機負有責任，這是遏制犯罪的重要一步。 被告在網路上預訂了計程車，在司機報告這起事件後被捕。 警方逮捕他們後，繳獲了一個銀手鐲、手機和信用卡，肇事者在瘋狂購物之前用這些卡提取了 15,000 盧比。

這起事件的與眾不同之處在於，其中一名被告羅漢正在阿米提大學攻讀英語（榮譽）學士學位。 這凸顯了一個本應專注於建立美好未來的學生卻捲入犯罪活動的諷刺。 目前，警方正在調查此案，並調查其行為背後的動機。

常見問題解答：

問：古爾岡近年來發生了怎樣的轉變？

答：古爾岡經歷了重大轉變，從犯罪中心發展成為繁榮的教育中心。

問：最近發生了什麼事件引起了古爾岡的關注？

答：兩名因襲擊和搶劫計程車司機而被捕的人引起了人們對古爾岡市持續打擊犯罪的努力的關注。

問：其中一名被告是學生有何意義？

答：學生參與犯罪活動突顯出需要加強措施來防止此類事件並促進積極的教育環境。