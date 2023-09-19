在愛爾蘭和北愛爾蘭見證壯觀的北極光

北極光是世界上最令人驚嘆的自然景觀之一，在愛爾蘭和北愛爾蘭各地都可以看到。 《愛爾蘭天文學》雜誌編輯大衛摩爾表示，雖然不能保證能看到這場壯麗的燈光秀，但即將到來的 23 月 XNUMX 日春分可以提供更好的機會。 這段時間地球磁場的條件和行星的傾斜增加了看到極光的可能性。

北愛爾蘭的鄉村北海岸被認為是觀察燈光的最佳地點之一，因為遠處沒有城鎮燈光，可以俯瞰大西洋。 梅奧也享有海景，是另一個觀賞北極光的好地方。 然而，晴朗的天空對於從該國任何地方觀看都至關重要。

極光的過程始於太陽上的太陽耀斑，向太空釋放數十億噸輻射。 這些原子粒子大約兩天後到達地球大氣層，並被地球磁場拉向北極和南極。 當它們與大氣中的原子和分子碰撞時，會產生鮮明的色彩，這是北極光的特徵。

光的強度取決於粒子的活動，在北極周圍形成典型的橢圓形。 在極少數情況下，當發生嚴重的太陽爆炸時，環會擴大，最遠可以到達愛爾蘭南部。 為了增加觀賞極光的機會，遠離人造光源至關重要。 住在城鎮或城市可能只能瞥見主要展覽，而鄉村較黑暗的地方可以提供更好的視野。

愛爾蘭天文學局經營極光警報服務，每天提供有關天空狀況和看到北極光的可能性的最新資訊。 值得注意的是，極光在夜間的任何時間都可以看到，持續時間從幾個小時到整個晚上不等。

儘管愛爾蘭的天氣狀況經常帶來挑戰，但未來幾年有望見證北極光，因為太陽活動將於 2025 年達到頂峰。因此，請密切關注天空，希望在晴朗的夜晚體驗這種敬畏。鼓舞人心的自然現象。

來源：

–《愛爾蘭天文學》雜誌