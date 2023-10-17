天空高污染：地球平流層發現太空垃圾痕跡

科學家分析從平流層研究飛機收集的數據得出了驚人的發現——來自廢棄太空船的微小金屬碎片和奇異元素。 這項由美國國家海洋大氣管理局 (NOAA) 與普渡大學和利茲大學共同進行的研究發現，平流層中約 10% 的顆粒中含有鋁和其他金屬。 最意想不到的元素是鈮和鉿，它們是在該大氣層中通常不存在的稀有元素。 當這些元素追溯到衛星和火箭助推器時，它們的起源之謎就得到了解決，衛星和火箭助推器將它們用於耐熱、高性能合金。

該研究使用了安裝在研究飛機上的一種名為 PALMS（雷射光譜顆粒分析）的專用儀器來收集單個空氣顆粒並進行化學分析。 這項研究發表在《美國國家科學院院刊》上，旨在研究平流層中的氣溶膠顆粒。 平流層是地球大氣層的第二層，是臭氧層的所在地，臭氧層可以保護地球免受有害紫外線的侵害。

雖然太空垃圾造成的污染量可能看起來很小，但過去五年發射了 5,000 多顆衛星，預計其中大多數最終會重新進入大氣層，但有必要了解這將如何影響平流層氣溶膠。 OrbitingNow 是一個追蹤外層空間物體的組織，目前正在監測近地軌道上約 8,000 個物體，這些物體最終將在大氣層中燃燒。

這項研究強調了太空探索對地球環境的看不見的影響以及負責任地處置空間碎片的重要性。 了解太空垃圾如何影響我們的大氣層對於保護我們的星球和太空技術的永續發展至關重要。

來源：

– 天氣頻道和 NOAA [無 URL]

– 美國國家科學院院刊 [無 URL]