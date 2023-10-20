研究發現寄生蟲利用竊取的基因操縱宿主

日本理化學研究所生物系統動力學研究中心的科學家發現了寄生蟲用來操縱宿主的一種令人著迷的方法：透過水平基因轉移獲得的被盜基因。 這項發表在《當代生物學》上的研究表明，寄生蟲具有操縱宿主行為以實現自身生存和繁殖的能力。

這種操縱的例子是馬毛蠕蟲。 這些蠕蟲出生在水中，並依靠水生昆蟲將它們運送到旱地。 一旦它們到達陸地宿主，例如蟋蟀或螳螂，蠕蟲就會操縱它們的行為，以確保它們最終返回水中，在那裡它們可以繼續它們的生命週期。 雖然先前的研究顯示寄生蟲使用了分子擬態，但這種現象背後的確切機制仍然難以捉摸。

為了闡明這個主題，研究人員檢查了 Chordodes 馬毛蟲在操縱螳螂宿主時的基因表現。 他們發現，在操縱過程中，該蠕蟲的 3,000 多個基因的表達更加強烈，這表明其產生了影響宿主神經系統的蛋白質。 相反，與未感染的螳螂相比，螳螂大腦中的基因表現保持不變。

然後研究人員將注意力轉向參與操縱宿主的基因的起源。 他們發現許多馬毛蟲基因與螳螂中發現的基因非常相似。 這表明這些基因是透過水平基因轉移獲得的，而水平基因轉移是基因在生物體之間轉移而不繁殖的過程。 水平基因轉移可以產生重大的演化後果，使生物體能夠快速獲得新的基因或功​​能。

進一步的分析支持了這樣的觀點，即在馬毛蟲中觀察到的分子擬態是來自螳螂的水平基因轉移的結果。 研究人員發現，參與宿主操縱的關鍵基因與螳螂中的基因相匹配，但在不使用螳螂宿主的馬毛蟲物種中缺失或不同。 這些擬態基因，特別是那些與神經調節、光吸引和晝夜節律相關的基因，似乎在宿主操縱中發揮至關重要的作用。

水平基因轉移作為進化抗生素抗藥性的機制在細菌中被廣泛觀察到。 多細胞生物中這過程的發現為演化提供了寶貴的見解。 研究人員希望利用毛蟲作為模型來進一步研究水平基因轉移並增強我們對演化適應的理解。

來源：

– 原始研究：《當代生物學》，“水平基因轉移使行為模仿成為可能，並為寄生線蟲提供了隱藏的適應”

– RIKEN 生物系統動力學研究中心：https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/