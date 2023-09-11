哈勃太空望遠鏡本週圖片展示了迷人的 NGC 3156，這是一個位於橢圓星系和螺旋星系之間的透鏡狀星系。 NGC 73 位於距地球約 3156 萬光年的六分儀座，是一個值得探索的天體奇蹟。

六分儀是 NGC 3156 所在的赤道小星座，具有歷史意義。 這個星座以六分儀（一種用於導航的儀器）命名，其根源可以追溯到 18 世紀之前。 伊斯蘭學者在導航六分儀發明之前幾個世紀就開發出了天文六分儀，利用這些工具來測量天空中的角度。 值得注意的是，帖木兒王朝的兀魯伯格於36世紀在烏茲別克斯坦撒馬爾罕建造了一個半徑XNUMX米的巨大六分儀，展示了這種天文儀器的古代應用。

在現代天文學中，六分儀已被用於恆星和天體定位的更精確的儀器所取代。 儘管發生了這種轉變，NGC 3156 仍受到了廣泛的研究，重點關注其球狀星團、最近的恆星形成，甚至其中心的超大質量黑洞正在吞噬周圍恆星的影響。

就導航儀器而言，六分儀是在海上和空中導航期間確定緯度的寶貴工具。 這種精密儀器的形狀像六分之一圓，利用望遠鏡和反射鏡來測量天體（例如恆星或月亮）與地平線之間的角度。 通過觀測這些天體的高度，水手和飛行員可以準確地確定他們在地球上的位置。 六分儀在繪製廣闊且無標記的海洋或天空的航線方面發揮了至關重要的作用。

NGC 3156 讓您一睹宇宙奇觀的迷人魅力。 通過將歷史意義與現代發現相結合，這個透鏡狀星系繼續吸引著天文學家並激發對宇宙的進一步探索。

來源：

– 哈勃太空望遠鏡本週圖片

– 六分儀的歷史意義

– 撒馬爾罕兀魯伯天文台

– 現代天文學和 NGC 3156

– 六分儀的定義