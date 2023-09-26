TRAPPIST-1系外行星系統研究取得突破

蒙特利爾大學的研究人員在了解 TRAPPIST-1 系外行星系統方面取得了重大進展。 這個系統由七顆地球大小的系外行星組成，長期以來一直引起科學家的興趣，並激發了在太陽系外尋找潛在宜居環境的希望。

該團隊由博士生 Olivia Lim 領導，使用詹姆斯韋伯太空望遠鏡 (JWST) 觀測 TRAPPIST-1 b，這是一顆距離該系統恆星最近的系外行星。 這些觀測是 JWST 運行第一年期間加拿大主導的最大普通觀察員 (GO) 計劃的一部分。 研究人員還觀察到了該系統中的另外三顆行星：TRAPPIST-1 c、g 和 h。

研究人員利用透射光譜技術，分析了中央恆星在凌日過程中穿過 TRAPPIST-1 b 大氣層時發出的光。 這使他們能夠識別系外行星大氣中存在的分子和原子。

研究的主要發現之一是恆星污染的重要作用，這是指恆星自身特徵對系外行星大氣測量的影響。 研究團隊發現了令人信服的證據，顯示恆星污染影響了 TRAPPIST-1 b 以及系統中其他行星的透射光譜。 恆星活動，例如黑斑、亮光斑和耀斑事件，可能會產生“幽靈信號”，可能會混淆對系外行星大氣層的觀測。

該研究強調了在規劃未來對系外行星系統的觀測時考慮恆星污染的重要性。 這對於像 TRAPPIST-1 這樣的系統尤其重要，因為它圍繞著一顆以其活躍性質而聞名的紅矮星旋轉。

對 TRAPPIST-1 系統的進一步分析仍在進行中，更多的觀測和數據預計將增強我們對這些有趣的系外行星及其潛在宜居性的了解。

來源：

– 天體物理學期刊通訊