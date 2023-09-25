星星的閃爍：3D 模擬和聲音揭示其中的秘密

西北大學的科學家在恆星研究中取得了突破性的發現。 他們首次開發了 3D 模擬來探索從大質量恆星核心到其外表面的能量波動。 這些模擬為恆星固有的「閃爍」提供了新的見解。

恆星的閃爍不僅是因為大氣中星光的彎曲，還因為其表面氣體的波紋。 然而，目前的望遠鏡無法察覺這些波。 西北大學團隊的模擬使他們首次確定了恆星固有的閃爍。

此外，該團隊還將這些波轉化為聲音，使聽眾能夠聽到恆星的內部聲音並體驗其自然的閃爍。 這項突破為理解恆星深處發生的過程開啟了新的可能性。

所有恆星都有一個對流區，這是一個氣體攪動並將熱量向外推的湍流區域。 恆星內部的對流類似於引發雷暴的過程，冷卻空氣下降、變暖，然後再次上升。 這個過程產生的波導致星光變暗和變亮，產生微妙的閃爍。

該團隊試圖對大質量恆星核心中隱藏的對流進行建模。 透過建立在先前的研究基礎上並包括所有相關的物理原理，他們的模擬準確地預測了恆星的亮度如何根據對流產生的波而變化。

為了隔離到達表面的波浪並產生閃爍，團隊開發了一個過濾器來描述波浪如何在模擬內部反彈。 這種「隔音」技術使他們能夠精確測量核心對流如何產生波以及它們如何影響恆星的亮度。

此外，研究人員將他們的濾波器應用於從對流核心測量到的波，準確地描述了恆星如何改變這些波。 然後，他們開發了一種不同的濾波器，用於研究波如何在真正的恆星內部反彈。 透過應用這個濾鏡，他們創建了模擬，顯示透過強大的望遠鏡觀察時波會如何出現。

研究小組將他們的發現更進一步，透過增加波的頻率使它們可以被聽見，將這些模擬轉化為聲音。 不同的聲音對應於不同大小或明亮的恆星產生的波。

這項開創性的研究不僅為恆星內部運作提供了新的見解，也為未來的太空望遠鏡觀察生命必需元素形成的中心區域提供了可能性。

來源：

–西北大學

– 自然天文學