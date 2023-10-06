伊隆馬斯克預測四年內星際飛船發射和火星登陸

在國際宇航大會上接受採訪時，馬斯克分享了他對星際航天的願景，並對 SpaceX 星艦火箭的未來做出了大膽的預測。

馬斯克對美國聯邦航空管理局（FAA）對恢復第一級發射系統的時間表表示了一些失望。 他提到，獲得必要的許可證可能需要「可能不到一年」的時間，暗示監管程序可能會造成延誤。

2023 年首次嘗試發射完整的星艦和超重型助推器組合併未成功，發射台遭受嚴重損壞。 即將進行的第二次嘗試目前正在等待監管部門的批准。

為了在 2024 年之前用發射塔臂捕獲助推器，馬斯克強調需要令人印象深刻的發射節奏，這需要美國聯邦航空局 (FAA) 的批准。 不過，即使到2024年還沒有實現捕獲，也不會阻礙星鏈計畫的進展。 馬斯克提到，Starlink v3 衛星的部署預計將在大約一年內開始。

除了這些預測之外，馬斯克還提到了四年內登陸火星的雄心勃勃的目標。 這不僅需要星艦成功運行，還需要能夠安全降落在火星表面。 馬斯克將時間框架歸因於行星排列是一個關鍵因素。

雖然馬斯克沒有提供有關星艦目前進展的許多具體細節，但他確實提到了借鑒蘇聯N1火箭的經驗，兩者在設計上有相似之處。 蘇聯登月火箭經歷了四次發射失敗，導致該計畫被取消。

總的來說，馬斯克的採訪強調了他對突破太空探索界限的承諾。 SpaceX 制定了星艦發射、星鏈部署和四年內登陸火星的雄心勃勃的目標，未來的努力必將受到密切關注。

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