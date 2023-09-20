將宇宙的奇蹟帶給肯亞的孩子們

肯亞天文學家蘇珊·穆拉巴納 (Susan Murabana) 的使命是向農村社區的孩子們展示科學適合每個人。 Murabana 與攝影師丈夫 Daniel Chu Owen 一起，帶著望遠鏡和充氣天文館前往這些社區，向多達 300 名兒童教授有關恆星和行星的知識。 該倡議的資金來源是旅行望遠鏡的旅行收益，該望遠鏡是由 Murabana 創立的社會企業，旨在教育和啟發年輕人有關天文學和科學的知識。

無法使用望遠鏡和天文館是肯亞許多兒童面臨的挑戰。 穆拉巴納希望這些經驗能開拓他們的視野，拓展他們的世界觀。 透過向孩子們介紹宇宙的奇觀，她的目標是激發和點燃他們對世界和肯亞以外的機會的好奇心。

來源：衛報

透過生育支持降低孕產婦死亡率

休士頓-蒂洛森大學是德克薩斯州奧斯汀市的一所歷史悠久的黑人大學，該大學啟動了大膽的藍色計劃，以解決該州孕產婦死亡率高的問題，特別是黑人婦女的死亡率。 該計劃旨在培訓導樂師、助產士和哺乳顧問，以在分娩過程中提供必要的支援。

透過增加德州中部生育專家的多樣性和可用性，該大學希望改善分娩者獲得文化一致和持續護理的機會。 該計劃最初將重點培訓導樂師，並計劃在明年擴大到哺乳顧問和助產士。 免費提供這些服務將有助於確保更多的人在懷孕和分娩期間獲得所需的支援。

資料來源：庫特大學

將廢電池轉化為永續資源

回收廢電池可能是清潔能源轉型可持續電池生產的關鍵。 歐洲的法規正在推動增加電池回收利用，這可以透過最大限度地減少大規模採礦和浪費來減少電池製造對環境的影響。

此前，鋰離子電池的回收受到限制且具挑戰性。 然而，歐洲的新法規要求收集和回收電動車、電動自行車和儲能係統中的鋰離子電池。 該規則還包括嚴格的金屬回收目標。 這些法規被視為創建關鍵材料閉環的一步。

透過從廢電池中回收鋰、鈷和鎳等金屬，新電池的生產可以更加永續和環保。

來源： 穀物