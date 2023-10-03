天文學更新：十月日偏食

十月為各個年齡層的觀星者帶來了令人興奮的活動。 除了行星觀測和兩場流星雨之外，本月的亮點是日偏食。 與月球完全遮擋太陽的全食不同，日偏食是當月球僅遮擋部分太陽時發生的。

14月1日下午30點，圭爾夫居民將有機會目睹這一天體現象。 中午左右，月亮將開始移動到太陽前面，在下午1點左右達到峰值時逐漸遮擋太陽的2%，到下午30:8，陽光將完全恢復。 這次日偏食非常罕見，是明年 99.4 月 XNUMX 日幾乎日全食的前兆，貴湖的覆蓋率將達到 XNUMX%。

值得注意的是，在沒有適當安全設備的情況下觀察日食可能會很危險。 為了確保安全觀看，使用適當的防護裝備至關重要。 您可以造訪 NASA 等可靠來源，找到有關如何安全觀看日食的更多資訊。

雖然圭爾夫沒有機會目睹日環食的完整「火環」效應（這種效應在北美和南美的其他地區也能看到），但日偏食仍然是一個值得體驗的迷人天文事件。 所以，標記你的日曆，聚集你的朋友和家人，準備在 14 月 XNUMX 日仰望天空。

觀星不僅讓我們能夠欣賞太空、行星和恆星的奇觀，而且還提供了與其他好奇的人建立聯繫的機會。 不要忘記觀看圭爾夫物理 YouTube 頻道上的十月觀星指南視頻，以更多地了解本月的天文事件。

來源：

– 圭爾夫大學物理系

– NASA（有關安全觀看日食的資訊）