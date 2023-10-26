揭示細胞蛋白質降解的複雜性：新療法的大門

史丹佛大學的科學家在細胞蛋白質降解領域取得了突破性的發現，揭示了一個長期迴避詳細理解的過程。 這項新發現的知識對於開發針對年齡相關疾病、自體免疫疾病、難治性癌症和溶小體貯積症的療法具有巨大潛力。

蛋白質是細胞功能的主力，在人體中既發揮有益的作用，也發揮破壞性的作用。 雖然它們參與消化和肌肉修復，但它們也會導致腫瘤、阿茲海默症和心臟併發症的生長。 傳統上，藥物被設計為透過阻斷蛋白質的活性位點來抑制蛋白質，但這種方法僅限於與細胞相互作用的蛋白質。 出現了一種更先進的技術，稱為蛋白水解靶向嵌合體（PROTAC），可以降解溶酶體中有問題的細胞內蛋白質，即細胞的蛋白質「木材削片機」。

然而，PROTAC 僅針對細胞內已有的蛋白質，而忽略了很大一部分潛在的治療標靶。 最近，史丹佛大學的研究人員引入了溶酶體靶向嵌合體（LYTAC）來解決這一限制，從而能夠識別和標記細胞外蛋白質以進行降解。 雖然這項突破為藥物發現和治療開闢了新途徑，但其潛在機制仍不清楚，阻礙了 LYTAC 療效的優化和預測。

在《科學》雜誌上發表的一項研究中，科學家利用基因 CRISPR 篩選來研究參與 LYTAC 介導的蛋白質降解的細胞因素。 他們的研究揭示了 neddylated cullin 3 (CUL3)（一種負責細胞蛋白質分解的蛋白質）的水平與 LYTAC 的有效性之間的相關性。 neddylated CUL3 水準較高與 LYTAC 功效增強相關。 令人驚訝的是，這項發現表明檢測 neddylated CUL3 的存在可以作為患者對 LYTAC 治療反應的預測測試。

此外，研究人員還發現了 LYTAC 的一個絆腳石——帶有 6-磷酸甘露糖 (M6P) 的蛋白質。 這些蛋白質被運往溶小體，佔據細胞表面的受體，阻止 LYTAC 結合。 透過抑制 M6P 生物合成，研究人員觀察到空閒受體的增加，為 LYTAC 劫持這些受體並促進蛋白質降解創造了機會。

這些進步不僅增強了基於 LYTAC 的療法的潛力，而且有望解決溶酶體缺乏性疾病，即以溶酶體酶不足或功能失調為特徵的遺傳性疾病。 透過改善替代酶向溶酶體的傳遞，對 LYTAC 機制的了解可以為這些使人衰弱的疾病提供更有效的治療。

總之，對負責靶向蛋白質降解的細胞機制的深入探索為藥物開發和治療揭示了新的可能性。 有了這些知識，研究人員就可以優化 LYTAC，使我們距離對抗長期以來對醫學領域構成重大挑戰的各種疾病又近了一步。

常見問題

什麼是溶酶體？ 溶小體是負責降解和回收各種分子的細胞器，包括蛋白質、脂肪和碳水化合物。 它們充當細胞的廢物處理系統。 什麼是溶小體貯積症？ 溶小體貯積症是一種罕見的遺傳性疾病，其特徵是溶小體酵素缺乏或功能障礙。 這導致有毒物質在細胞內積累，導致組織和器官損傷。 LYTAC 療法如何發揮作用？ LYTAC 是設計用來與細胞表面的特定受體結合的分子，標記蛋白質以便在溶小體中降解。 這種方法可以有針對性地降解細胞外蛋白質。 什麼是neddylated CUL3？ Neddylated CUL3 是 cullin 3 的修飾形式，cullin 3 是一種在標記細胞蛋白質降解方面發揮關鍵作用的蛋白質。 neddylated CULXNUMX 的水平與 LYTAC 的有效性相關。 這些發現對治療有什麼影響？ 史丹佛大學科學家的發現為開發更有效的 LYTAC 為基礎的療法提供了寶貴的見解。 此外，了解蛋白質降解的機制有助於治療溶小體缺乏症。