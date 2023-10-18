雪梨大學研究人員開發無需超級鏡頭的超解析度成像方法

雪梨大學的研究人員在超解析度成像方面取得了突破，無需超級鏡頭即可實現。 這種開創性的方法發表在《自然通訊》雜誌上，具有在醫學影像和藝術鑑定等各個領域取得進步的潛力。

傳統的光學方法在仔細檢查物體時有物理限制。 此極限稱為繞射極限，由光的波動性質決定。 這意味著聚焦影像不能小於用於觀察物體的光波長的一半。

先前使用超級鏡片打破這一限制的嘗試因鏡片的極度視覺損失和不透明度而受到阻礙。 然而，雪梨大學的研究人員找到了以最小損失實現超級透鏡的新途徑，突破了繞射極限近四倍。 他們成功的關鍵是完全移除超級鏡頭。

新技術涉及將光探頭放置在遠離物體的地方並收集高解析度和低解析度資訊。 透過更遠的測量，探頭不會幹擾高解析度數據。 這種方法透過選擇性放大漸逝或消失的光波來產生物體的真實影像。

這項突破對各領域都有影響。 在顯微鏡領域，它可以改進超解析度顯微鏡，從而促進癌症診斷、醫學成像、考古學和法醫學的進步。 它還可以用於以更高的分辨率和先進的微加工技術來確定葉子的水分含量。 此外，該技術還可用於揭示藝術品中的隱藏層，可能有助於發現藝術品贗品或隱藏作品。

研究人員使用太赫茲頻率（位於可見光和微波之間的光譜區域）的光來進行實驗。 此頻率範圍提供了有關生物樣品的重要信息，例如蛋白質結構、水合動力學和癌症成像。

總體而言，該技術允許在與物體保持安全距離的同時進行高解析度成像，而不會扭曲觀察到的內容。 它有可能徹底改變各個領域的成像，並可能引起任何執行高解析度光學顯微鏡的人的興趣。

參考：

圖尼茲，A. 和庫爾梅，B. (2023)。 透過輻射近場中的虛擬超級透鏡進行亞波長太赫茲成像。 自然通訊。 DOI：10.1038/s41467-023-41949-5