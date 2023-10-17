加拿大 5 個壯觀的觀星目的地

幾千年來，人類一直著迷於星星及其秘密。 然而，隨著光污染的加劇，我們看到的夜空變得模糊了。 為了解決這個問題，人們現在正在尋找天空較暗的地方以獲得更好的觀星體驗。 在加拿大，有幾個目的地可以全年欣賞壯觀的星空。 讓我們來探索其中五個觀星地點。
艾伯塔省的賈斯珀國家公園是一年一度的賈斯珀黑暗天空節的舉辦地，這是一項為期三個週末的活動，旨在慶祝太空中的萬物。 13 月 29 日至 XNUMX 日，遊客可以在星空下欣賞交響樂並聆聽頂尖科學家的演講。 公園本身是指定的黑夜保護區，全年提供絕佳的觀星機會。
在艾伯塔省的煙湖，您可以在梅蒂斯十字路口了解原住民明星的故事。 知識持有者分享星星的祖先故事，強調它們在導航中的重要性。 該地區沒有光污染，使其成為觀星的理想地點。 如果您想要獲得獨特的體驗，您可以在最先進的觀空穹頂預訂一晚，欣賞夜空的清晰景色。
馬尼托巴省的邱吉爾被稱為世界北極熊之都，這裡還可以欣賞到北極光的壯麗景色。 每年有高達 300 個夜晚的能見度，遊客可以目睹令人驚嘆的綠色和紫色漩渦在天空中舞動。 當地旅行社提供專業導遊、多日套餐和攝影技巧，以獲得最佳體驗。
如果您想在僻靜的荒野中享受奢華的度假體驗，新斯科細亞省的鱒魚角旅館 (Trout Point Lodge) 是您的完美目的地。 旅館周圍環繞著Tobeatic Wilderness Area，是一家獲得聯合國教科文組織認可的星光飯店。 客人可以享受帶導遊的觀星之旅，並在北美最黑暗的天空之一目睹流星雨。
安大略省馬斯科卡以其湖畔小屋而聞名，也是加拿大第一個暗夜公園托倫斯巴倫斯暗夜保護區的所在地。 保護區自 1999 年以來一直受到保護，免受光污染影響，是觀星的黃金地段，可以一覽無遺地欣賞銀河美景。 指定的帳篷露營地全年都可以露營。
這些加拿大目的地提供了令人難以置信的觀星機會，讓遊客能夠與宇宙聯繫並欣賞夜空的美麗。
來源：
– 艾伯塔省旅遊局
– 梅提斯十字路口
– 曼尼托巴省旅遊局
– 鱒魚角旅館
– iStock/蓋蒂圖片社