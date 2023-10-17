加拿大 5 個壯觀的觀星目的地

幾千年來，人類一直著迷於星星及其秘密。 然而，隨著光污染的加劇，我們看到的夜空變得模糊了。 為了解決這個問題，人們現在正在尋找天空較暗的地方以獲得更好的觀星體驗。 在加拿大，有幾個目的地可以全年欣賞壯觀的星空。 讓我們來探索其中五個觀星地點。

艾伯塔省的賈斯珀國家公園是一年一度的賈斯珀黑暗天空節​​的舉辦地，這是一項為期三個週末的活​​動，旨在慶祝太空中的萬物。 13 月 29 日至 XNUMX 日，遊客可以在星空下欣賞交響樂並聆聽頂尖科學家的演講。 公園本身是指定的黑夜保護區，全年提供絕佳的觀星機會。

在艾伯塔省的煙湖，您可以在梅蒂斯十字路口了解原住民明星的故事。 知識持有者分享星星的祖先故事，強調它們在導航中的重要性。 該地區沒有光污染，使其成為觀星的理想地點。 如果您想要獲得獨特的體驗，您可以在最先進的觀空穹頂預訂一晚，欣賞夜空的清晰景色。

馬尼托巴省的邱吉爾被稱為世界北極熊之都，這裡還可以欣賞到北極光的壯麗景色。 每年有高達 300 個夜晚的能見度，遊客可以目睹令人驚嘆的綠色和紫色漩渦在天空中舞動。 當地旅行社提供專業導遊、多日套餐和攝影技巧，以獲得最佳體驗。

如果您想在僻靜的荒野中享受奢華的度假體驗，新斯科細亞省的鱒魚角旅館 (Trout Point Lodge) 是您的完美目的地。 旅館周圍環繞著Tobeatic Wilderness Area，是一家獲得聯合國教科文組織認可的星光飯店。 客人可以享受帶導遊的觀星之旅，並在北美最黑暗的天空之一目睹流星雨。

安大略省馬斯科卡以其湖畔小屋而聞名，也是加拿大第一個暗夜公園托倫斯巴倫斯暗夜保護區的所在地。 保護區自 1999 年以來一直受到保護，免受光污染影響，是觀星的黃金地段，可以一覽無遺地欣賞銀河美景。 指定的帳篷露營地全年都可以露營。

這些加拿大目的地提供了令人難以置信的觀星機會，讓遊客能夠與宇宙聯繫並欣賞夜空的美麗。

來源：

– 艾伯塔省旅遊局

– 梅提斯十字路口

– 曼尼托巴省旅遊局

– 鱒魚角旅館

– iStock/蓋蒂圖片社